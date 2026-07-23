Tribunal admite demanda para exigir acciones contra las drogas frente al colegio ‘Tecnológico’

El Tribunal Administrativo de Santander admitió una acción de cumplimiento presentada contra la Alcaldía de Bucaramanga y la Policía Metropolitana, con la que buscan que ambas entidades ejecuten las medidas contempladas en el Decreto 0907 de 2025 para proteger el entorno de la Institución Educativa Técnico Dámaso Zapata, ubicada en el barrio La Universidad.

La demanda fue presentada por una ciudadana quien pidió mantener su nombre bajo reserva y quien asegura que, pese a que el decreto prohíbe el consumo, distribución y comercialización de sustancias psicoactivas dentro de un perímetro de 60 metros alrededor de los centros educativos, el separador vial y los andenes de la calle 10 entre carreras 27 y 28, frente al colegio, continúan siendo un punto frecuente de consumo y presunto expendio de drogas.

En la acción judicial se solicita que el Tribunal ordene a la Policía Metropolitana realizar controles periódicos y sostenidos en ese sector, además, que la Alcaldía instale la señalización del perímetro restringido, adelante campañas de prevención y socialización del decreto y adopte las demás medidas previstas en la norma.

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La accionante sostiene que antes de acudir a la justicia requirió formalmente tanto a la Alcaldía como a la Policía para que cumplieran esas obligaciones. Sin embargo, asegura que las respuestas de ambas entidades no se tradujeron en acciones concretas y que el problema persiste, por lo que acudió al mecanismo de acción de cumplimiento.

Al revisar la demanda, la magistrada Lizette Carolina Perea Pineda concluyó que esta cumple los requisitos establecidos en la Ley 393 de 1997 y, por ello, decidió admitirla. La providencia también ordenó notificar al Municipio de Bucaramanga, al Ministerio de Defensa, a la Policía Nacional y a la Policía Metropolitana de Bucaramanga para que ejerzan su derecho de defensa y aporten las pruebas que consideren pertinentes dentro del término legal.

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La admisión de la demanda no implica que el Tribunal haya dado la razón a la accionante. Con esta decisión únicamente se inicia el trámite judicial, durante el cual se determinará si las autoridades incumplieron las obligaciones previstas en el Decreto 0907 de 2025 y en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia, y si es necesario ordenar su cumplimiento mediante un fallo.

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