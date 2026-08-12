Circo Hermanos Gasca lanza boleta solidaria en Bucaramanga para apoyar a damnificados del terremoto

En medio de la emergencia que atraviesa el país tras el terremoto, el Circo Hermanos Gasca se sumó a las iniciativas de solidaridad en Bucaramanga con una campaña que busca recolectar alimentos para las comunidades que hoy necesitan ayuda.

La propuesta, denominada “Boleta Solidaria”, consiste en que los asistentes podrán ingresar al espectáculo pagando $20.000 y llevando un kilo de alimentos no perecederos. La promoción estará disponible únicamente los miércoles 12, jueves 13 y viernes 14 de agosto, en la función de las 7:30 de la noche, según informaron los integrantes del circo.

“Vamos a hacer algo que nunca hemos hecho”, explicaron los representantes del Circo Hermanos Gasca al presentar esta iniciativa, con la que buscan combinar el entretenimiento con la ayuda a quienes resultaron afectados por la emergencia en varias regiones de Colombia.

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Los alimentos recolectados serán trasladados posteriormente a centros de acopio, desde donde se enviarán a diferentes ciudades que requieren asistencia. Además, quienes quieran aportar más de un kilo de alimentos también podrán hacerlo.

La campaña busca que las familias bumanguesas puedan disfrutar del espectáculo y, al mismo tiempo, contribuir a la atención de las personas que atraviesan dificultades.

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“Nos vamos a unir con ustedes, con nuestro público, con la gente que más lo necesita”, señalaron desde el circo invitando a los habitantes de Bucaramanga a sumarse a esta jornada solidaria.

El circo se encuentra frente al Mercado Campesino de Bucaramanga y la campaña lleva como mensaje: “Ayúdanos a ayudar”.