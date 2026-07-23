Del rock santandereano a los escenarios de Nueva York: Swami Castro regresa a casa con su nueva gira

Después de consolidar su propuesta musical en Estados Unidos y recorrer escenarios de países como Perú, el artista bumangués Swami Castro vuelve a su ciudad natal para presentar su más reciente producción discográfica y compartir con el público santandereano el proyecto que ha venido construyendo durante los últimos años.

Radicado entre Nueva York y Nueva Jersey, el músico explicó que su carrera tomó un nuevo impulso tras llegar a Estados Unidos, donde encontró un ambiente propicio para experimentar con nuevos sonidos y desarrollar una propuesta propia.

“Es una tierra donde hacer cosas diferentes está muy permitido y muy bien visto”, afirmó en Caracol Radio el artista al recordar que, aunque inicialmente viajó por invitación de un amigo, fue allí donde su proceso musical comenzó a consolidarse.

Swami Castro es bumangués y asegura que sus raíces siguen marcando su identidad artística

El artista relató que creció en Bucaramanga en un entorno vegetariano y espiritual, rodeado de música y contacto permanente con la naturaleza, experiencias que, según dice, terminaron influyendo en su manera de componer. “Me da mucho orgullo pertenecer a esta ciudad que tanto me ha aportado a nivel musical y experimental”, expresó.

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Swami acaba de lanzar su álbum “6 razones para no amar”, publicado el pasado 5 de junio, trabajo con el que inició una gira internacional que ahora hace escala en Bucaramanga.

El primer concierto en la capital santandereana será este sábado 25 de julio en la Municipal Música Viva, ubicada en la carrera 35 #48-56 y, posteriormente, ofrecerá otra presentación el 2 de agosto, antes de continuar con fechas en Bogotá, Medellín, Pamplona y, posteriormente, en España.

Su propuesta musical: “Latin dancing rock”

En cuanto a su propuesta musical, Castro la define como “Latin dancing rock”, una mezcla de rock alternativo con elementos de disco y funk, acompañada de sintetizadores inspirados en los años 80 y letras que invitan a cuestionar la realidad.

“Son conciertos cargados de emociones, de preguntas y de respuestas”, señaló al describir la experiencia que busca ofrecer al público durante sus presentaciones.

Finalmente, invitó a los santandereanos a conocer su música a través de las plataformas digitales en las que aparece como @swamicastro y a asistir a los conciertos que ofrecerá en Bucaramanga, ciudad que considera el punto de partida de una carrera que hoy lo lleva por escenarios internacionales.