Ingenieros de Santander cuestionan mantenimiento de dos puentes en la Ruta del Petróleo

Bucaramanga

La Sociedad Santandereana de Ingenieros advirtió sobre el mal estado de dos puentes metálicos ubicados en la denominada “Ruta del Sol” por lo que hizo una petición a la gobernación de Santander.

“Son dos puentes metálicos de gran importancia para el departamento en los cuales se observan signos de afectación”. La Sociedad habla del puente Baraya, sobre el río Fonce cerca de su desembocadura en el río Suárez que presenta tres problemas concretos, uno de los cuales se produjo porque “un vehículo golpeó la riostra superior de su acceso sur, la cual permanece deformada y sin reparación luego de varios años”.

La otra estructura es el puente sobre el río Suárez, en el ramal que sube a los municipios de Hato y Palmar. “La primera diagonal de su cercha norte, al costado occidental también fue golpeada por algún vehículo y se encuentra doblada, lo cual afecta su condición de trabajo y genera riesgos de estabilidad estructural”, expresa la Sociedad Santandereana de Ingenieros, SSI.

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“Nos permitimos reiterar la importancia logística, turística e histórica de estas estructuras, cercanas a los cien años de su construcción en 1938, que siguen siendo parte integral y funcional de la malla vial del departamento y cruciales para su dinámica económica y debe ser objeto de mantenimiento”, argumenta el gremio de los ingenieros.

También solicita a la gobernación de Santander que “se instruya a la Secretaría de Infraestructura para realizar una inspección técnica prioritaria, evaluar los daños reportados y coordinar con las autoridades ambientales correspondientes la revisión de la licencia y operación de la concesión minera adyacente”.