Restricciones viales entre Bucaramanga - Bogotá ya deja millonarias pérdidas

Bucaramanga

La emergencia vial que se presentó entre Bucaramanga y Bogotá en el sector de Pescadero ya empieza a presentar afectaciones en la economía pues tras la restricción para los vehículos de carga, las ventas en tiendas, restaurantes, hoteles y estaciones de gasolina han disminuido en casi un 70% según indicaron propietarios y administradores de estos lugares.

Henry Hernández, propietario de una cafetería - restaurante aseguró que las ventas han caído significativamente en los últimos 15 días y asegura que si continúa la restricción para los vehículos de carga pesada se podría presentar el despido de trabajadores y hasta cerrar sus puertas.

“En este momento estamos pidiendo que se de una solución pronta para que regrese nuevamente el tráfico pesado por esta vía y se nos mejore un poquito la situación, porque debido a eso pues hay pérdidas y los empleados toca despedirlos”, enfatizó Hernández.

La situación también golpea a las estaciones de servicio. Evelio Uribe, administrador de una bomba de gasolina en el sector de Pescadero, sostiene que las pérdidas son millonarias porque el tránsito de carga pesada representaba la mayor parte de sus ingresos. Aunque descarta bloqueos, insiste en que el Gobierno debe informar cuándo comenzarán las obras y en qué fecha volverán a circular las tractomulas por este corredor.

La incertidumbre también alcanza al sector hotelero. Diego Vásquez, propietario de un hotel de la zona, asegura que la ocupación y las ventas se desplomaron desde que fue restringido el paso de carga pesada. Por eso, hace un llamado al Invías para que defina un cronograma que les permita planear el futuro de sus negocios y de los empleos que dependen de esta carretera.

“La solución que yo veo es que nos diga el Invías en cuánto tiempo van a habilitar el paso de tracto mulas o el carro pesado. Ya teniendo uno el tiempo, uno se decide que hace uno con sus negocios, con sus empleados con todo lo que uno tiene a su favor”, aseguró Vásquez.

La emergencia sigue avanzando al mismo ritmo que la incertidumbre de quienes dependen de esta carretera para subsistir por lo que insisten en que les den claridad sobre la atención a esta emergencia.