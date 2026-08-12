En Bucaramanga ya se han recaudado más de 2 toneladas de ayudas para afectados por terremoto. Foto: Caracol Radio.

Bucaramanga

La alcaldía de Bucaramanga continúa con la recolección de ayudas para las familias damnificadas por el terremoto en el occidente del país y solo en el primer día se lograron recaudar más de dos toneladas de donaciones.

Didier Rodríguez, jefe de la oficina de gestión del riesgo de Bucaramanga, confirmó que la recolección de ayudas se hará hasta el jueves 13 de agosto a las 5 de la tarde pues el viernes se enviarán las donaciones hacia Bogotá pues la Cruz Roja será la encargada de hacer la distribución en las zonas más afectadas del país.

“El llamado a la ciudadanía de Bucaramanga y de toda el área metropolitana es para que sigamos en ese mismo ejercicio de empatía, de solidaridad trayendo elementos no perecederos, mercados, alimentos enlatados, útiles de aseo fundamental, papel higiénico, toallas higiénicas, jabón, shampoo y también agua potable. Esto nos va a permitir recopilar un número importante de ayudas humanitarias”, indicó Rodríguez.

La gobernación de Santander también mantiene la recolección de ayudas en la entrada principal de su sede, en la oficina del Indersantander y en la oficina de gestión del riesgo en Floridablanca.