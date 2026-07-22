Más de 4.000 familias de Sucre recibirán subsidio de emergencia de $500.000

Sincelejo

Más de 4.000 familias damnificadas en el departamento de Sucre comenzarán a recibir desde este 23 de julio una ayuda económica de 500 mil pesos, como parte de la Línea de Atención a Emergencias de Renta Ciudadana.

La jornada de pagos se extenderá hasta el 1 de agosto y contará con una inversión superior a los 2.000 millones de pesos, dirigida a hogares que resultaron afectados por emergencias y desastres naturales reconocidos oficialmente.

Los beneficiarios se encuentran en los municipios de Guaranda, Sucre y Santiago de Tolú, y fueron identificados a partir de los registros certificados por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Según explicó el Departamento de Prosperidad Social (DPS), cada hogar recibirá el incentivo mediante giro en los puntos autorizados de SuperGiros y SuRed.

La entidad aclaró que no selecciona ni certifica a las familias afectadas, sino que realiza la focalización y entrega de los recursos con base en la información suministrada por las autoridades competentes.

Además, los hogares incluidos en esta línea especial podrán recibir hasta cinco transferencias, dependiendo de que continúen registrados dentro de la emergencia y de la disponibilidad de recursos para cada ciclo de pagos.

Desde Prosperidad Social destacaron que este mecanismo fue creado para brindar una respuesta rápida a las familias que enfrentan situaciones de emergencia, buscando garantizar recursos mínimos mientras superan las afectaciones ocasionadas por los eventos que dieron origen a la declaratoria de desastre.