Inician pagos de ciclo de julio de Ingreso Mínimo Garantizado en Bogotá: ¿Quiénes son beneficiarios?

Con el objetivo de ayudar a miles de hogares que se encuentran en pobreza y vulnerabilidad, la Alcaldía de Bogotá, a través de la Secretaría de Integración Social, puso en marcha el programa ‘Ingreso Mínimo Garantizado’, IMG, para, por medio de transferencias monetarias, contribuir “con el aumento de ingresos de las familias y disminuir la pobreza en la capital”, informa la institución.

¿Cómo se puede ser beneficiario del Ingreso Mínimo Garantizado?

Para formar parte de esta estrategia, los ciudadanos interesados deben cumplir con varios requerimientos, como pertenecer al grupo A o B del Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (SISBÉN); no ser beneficiarios de otros programas otorgados por el Gobierno Nacional, es decir, ‘Colombia Mayor’, ‘Jóvenes en Acción’ o ‘Renta Ciudadana’, y; tener una cuenta activa en algunas de las entidades financieras con las que tiene convenio.

Iniciaron los pagos de julio

Pues bien, la Alcaldía de Bogotá, en su página web informó que los pagos de julio del Ingreso Mínimo Garantizado ya comenzaron.

“Las transferencias correspondientes a los componentes de Pobreza Extrema, Primera Infancia, Educación, Jóvenes, Personas Mayores y los apoyos dirigidos a las personas que viven en pagadiarios se realizarán de manera escalonada”, informó la administración distrital.

Adicionalmente a esta población, también "más de 111.000 personas reciben apoyos a través de los componentes de Personas Mayores, Personas con Discapacidad y Jóvenes. Entre la población beneficiaria se encuentran también las personas que viven en pagadiarios".

Así se puede cobrar el pago de julio del Ingreso Mínimo Garantizado

Según explica la Alcaldía de Bogotá, el pago del Ingreso Mínimo Garantizado se “se realizarán de manera escalonada a través de las billeteras digitales habilitadas: dale!, MOVii, DaviPlata, Bancamía, Nequi y Banco Caja Social. Asimismo, quienes reciban el pago mediante giro podrán reclamarlo en los puntos Efecty“.

Adicionalmente, cabe recordar que si usted es beneficiario le llegará un mensaje de texto a su celular en donde se le informará la disponibilidad del subsidio.

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