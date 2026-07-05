¿Cómo acceder a un subsidio de Prosperidad Social? Estos son los requisitos y programas disponibles

Los programas de Prosperidad Social se han convertido en uno de los principales apoyos económicos para millones de hogares en Colombia.

Sin embargo, muchas personas aún creen que deben inscribirse para recibir estos beneficios, cuando en realidad la selección de los beneficiarios se realiza de manera automática con base en la información registrada en el Sisbén IV y otras bases de datos del Estado.

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¿Cómo acceder a un subsidio de Prosperidad Social?

A diferencia de otros programas, Prosperidad Social no abre convocatorias para que los ciudadanos se inscriban.

La entidad cruza la información de diferentes bases de datos oficiales y selecciona a los hogares que cumplen con los requisitos establecidos para cada subsidio.

Por esa razón, el paso más importante es mantener actualizada la encuesta del Sisbén IV.

Si cambió de residencia, la composición de su hogar o su situación económica, es recomendable solicitar la actualización de sus datos en la oficina del Sisbén de su municipio.

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Una vez la información esté al día, podrá consultar si fue seleccionado como beneficiario a través de los canales oficiales de Prosperidad Social, ingresando con su número de cédula.

En caso de resultar beneficiario, también podrá registrar una cuenta bancaria o una billetera digital, como Nequi o DaviPlata, para recibir los pagos mediante el Gestor de Información Financiera (GIF).

¿Qué subsidios administra Prosperidad Social?

Actualmente, Prosperidad Social tiene a su cargo algunos de los principales programas de transferencias económicas del país:

Renta Ciudadana: dirigido a hogares en condición de pobreza extrema y pobreza moderada, con el objetivo de fortalecer los ingresos familiares y combatir el hambre.

dirigido a hogares en condición de pobreza extrema y pobreza moderada, con el objetivo de fortalecer los ingresos familiares y combatir el hambre. Colombia Mayor: brinda un apoyo económico a adultos mayores que no cuentan con una pensión y se encuentran en situación de vulnerabilidad.

brinda un apoyo económico a adultos mayores que no cuentan con una pensión y se encuentran en situación de vulnerabilidad. Devolución del IVA: entrega una compensación económica a los hogares más vulnerables para reducir el impacto del impuesto sobre las ventas.

entrega una compensación económica a los hogares más vulnerables para reducir el impacto del impuesto sobre las ventas. Renta Joven: ofrece incentivos económicos a estudiantes de educación superior, incluidos quienes cursan programas en universidades públicas y el SENA.

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Antes de consultar si puede acceder a alguno de estos programas, recuerde verificar que su información en el Sisbén IV esté actualizada, ya que este es uno de los principales criterios utilizados por Prosperidad Social para identificar a los posibles beneficiarios.