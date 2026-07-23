Carder vuelve a cuestionar compra de predios por parte de la ANT en zonas protegidas de Risaralda

Pereira

La Corporación Autónoma Regional de Risaralda hizo un llamado a la Agencia Nacional de Tierras para que garantice el cumplimiento de los criterios ambientales en el proceso de adquisición de un predio ubicado en la finca La Siberia, en Santa Rosa de Cabal, dentro de la zona de protección de la cuenca alta del río Otún.

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La autoridad ambiental manifestó su preocupación porque, no es la primera vez que la ANT adelanta procesos para adquirir predios ubicados en áreas de especial importancia ambiental en Risaralda. El director de la Corporación, Julio César Gómez, recordó que anteriormente ya había expresado reparos frente a la intención de comprar terrenos en sectores del Parque Nacional Natural Los Nevados.

“Que se abstengan de adelantar cualquier trámite que implique la enajenación y entrega de un predio que está sobre la cuenca del Otún. Que está protegida por el acuerdo 035″, expresó Julio César Gómez, director de la Carder.

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La corporación solicitó a la Agencia Nacional de Tierras que el proceso se desarrolle con total transparencia y garantizando que cualquier decisión sea compatible con la protección ambiental de este territorio.

La Carder insistió en que las áreas protegidas cumplen una función estratégica para el departamento y reiteró la necesidad de que cualquier actuación sobre estos predios priorice su conservación.