Superindustria impone millonaria multa a la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura, ¿por qué?

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) multó a la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura, es decir, la empresa que opera el Puerto de Buenaventura, y a cuatro personas por más de $25.355 millones al determinar que durante 2013 y 2025 implementaron prácticas para restringir la competencia.

La Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura (SPRBUN) es una empresa de economía mixta que administra y opera el Terminal Marítimo de Buenaventura, que es el nodo portuario más importante de Colombia en el Océano Pacífico.

¿Cómo restringió la competencia?

La SIC señala que entre los mecanismos que usó la compañía para restringir la competencia está aprovechar su doble condición de administradora del puerto y prestar sus servicios.

“Aprovechó su doble condición de administradora de la infraestructura portuaria y competidora en la prestación de servicios de operación portuaria para favorecer sus propios servicios y limitar la capacidad de actuación de otros operadores”, señaló la SIC en un comunicado.

Es decir, en vez de competir limpiamente, usó su poder como administradora para acaparar el negocio y perjudicar a las empresas independientes.

Incluso, la empresa portuaria le daba prioridad a sus propios camiones y barcos en turnos y citas, daba días de almacenamiento gratis solo a quienes contrataran sus servicios o los de su empresa aliada (ZELSA). También, bloqueaba el acceso de otros operadores a los sistemas del puerto y exigía cobros o trámites dobles e innecesarios para encarecerles el trabajo.

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Con fundamento en estos hechos, la Superintendencia concluyó que la “SPRBUN infringió el artículo 1 de la Ley 155 de 1959. En consecuencia, impuso multas a la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura S.A. y a las cuatro personas naturales responsables, por los montos individualmente determinados en la resolución, cuya cuantía agregada asciende a $25.355.552.762“.

El puerto más importante del país

Recordemos que en el Puerto de Buenaventura pasa más del 20% de la mercancía que entra y sale de Colombia. Si el puerto funciona sin competencia, los costos logísticos suben y al final los productos se vuelven más caros para el consumidor.

Por esto, la SIC ordenó eliminar las prácticas restrictivas identificadas en busca de “garantizar que la administración de la infraestructura portuaria se ejerza de manera compatible con los principios de libre competencia y en beneficio de los usuarios del servicio”.

La multa fue anunciada por la SIC, pero la empresa aún puede apelar la decisión antes de que quede en firme.