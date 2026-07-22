Presidente del Junior niega cualquier contacto de Nacional por el fichaje de Jesús Rivas / Getty Images

El mercado de fichajes del fútbol colombiano sigue su curso, a tan solo días de que empiece el segundo semestre de la Liga. Una de las novelas de la jornada está siendo protagonizada por Jesús David Rivas, volante que viene de ser bicampeón con el Junior de Barranquilla.

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El antioqueño de 29 años ha estado en el radar de varios equipos en este mercado. Rumores apuntaron a un interés inicial de Millonarios y continuaron con la puja de Atlético Nacional por sus servicios. Incluso, en los últimos días se aseguró que Rivas estaba muy cerca de llegar al verde paisa, pero la dirigencia de Junior tuvo que salir a aclarar la situación.

En diálogo con El Heraldo, Antonio Char, presidente del cuadro barranquillero, advirtió que Nacional “no ha hecho ofertas” por Jesús David Rivas y en este sentido aseveró que no tiene intenciones de venderlo o cederlo de cara a lo que viene, entendiendo que tiene contrato vigente.

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“Nada de eso ha existido, Nacional no ha hecho ofertas por Rivas, por lo menos conmigo nadie ha hablado, no sé con quién han hablado", señaló inicialmente el directivo, que hasta el momento ha dado con las incorporaciones de Pablo Ortíz (defensa central) y Francisco Fydriszewski (centrodelantero).

“Junior no está interesado en ceder o vender ese jugador, lo trajo hace poco y la intención es que cumpla su contrato. Todavía tiene dos años más de contrato”, concluyó Char.

Así pues, queda prácticamente descartada la salida de Rivas, que arribó a la institución rojiblanca en julio del 2025 desde Águilas Doradas y a partir entonces acumula dos títulos ligueros. Asimismo, su pase está avaluado en 900 mil euros.

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