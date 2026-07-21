Así fue el debut con victoria del Atlético Nacional de Lucas González: alineación, resultado y goles

Atrás quedó la pretemporada y los partidos amistosos. Lucas González tuvo su debut oficial al frente de Atlético Nacional, en el juego que terminó con victoria por 2-0 sobre Tigres por la fase 1B de la Copa Colombia.

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El encuentro se disputó en el Estadio Cincuentenario de Medellín, debido a las remodelaciones del Atanasio Girardot, aunque no hubo presencia de público por la sanción vigente que tiene la institución Verdolaga tras la final de la Liga ante Junior.

¿Cómo fue la victoria de Nacional sobre Tigres?

Para empezar hay que recordar que no estuvieron convocados Alfredo Morelos (intoxicación), Cristian ‘Chicho’ Arango (fatiga muscular) y Elkin Rivero (fractura segundo metatarsiano pie derecho). Tampoco lo hizo el portero argentino Franco Armani, quien llegó durante el fin de semana a Medellín, pero sí hizo presencia en el estadio para ver a su equipo.

El primer XI oficial de Lucas González estuvo conformado por: Luis Marquínez; Yeicar Perlaza, Neider Parra, César Haydar, Samuel Velásquez; Juan Manuel Zapata, Andrés Marín (juvenil de 19 años); Nicolás Rodríguez, Edwin Cardona, Juan Manuel Rengifo y en punta Kevin Parra.

¿Quiénes marcaron los goles de Nacional?

Las dos anotaciones del triunfo se produjeron en el primer tiempo. La primera fue al minuto 39′ y luego de una combinación por el centro del campo. Kevin Parra salió a pivotear un pase desde el fondo de César Haydar y dejó en corto para Juan Manuel Zapata, quien con un remate desde media distancia la colocó en el palo izquierdo del portero de Tigres.

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El segundo se gestó por la derecha. Nicolás Rodríguez dejó para Edwin Cardona, quien envió un centro preciso desde ese sector de la cancha y dentro del área apareció Yeicar Perlaza convertido en delantero para rematar de cabeza y colocarla por encima de la humanidad del arquero.

El segundo tiempo lo tuvo bajo control el equipo de Lucas González con dominio de balón y alguna que otra llegada de peligro. Andrés Sarmiento ingresó por Edwin Cardona, Marlos Moreno por Kevin Parra y Matías Lozano por Andrés Marín al minuto 62′. Al 79′ Jorman Campuzano tomó el lugar de Nicolás Rodríguez, mientras que Andrés Román el de Juan Rengifo.

¿Cuándo vuelve a jugar Atlético Nacional?

Nacional tendrá su debut por Liga colombiana el próximo sábado 25 de julio contra Boyacá Chicó por la fecha 1 del campeonato en condición de visitante a las 4:00 p.m. Posteriormente tendrá el juego de vuelta de la Copa Colombia ante Tigres en Bogotá el martes 28 de julio.

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De mantener la ventaja e imponerse en la fase 1B se medirá contra Deportivo Cali en la ronda de octavos de final, que ya estaba instalado previamente por haber disputado la ronda 1A.