Precio del dólar HOY 22 de julio en Colombia: así cotiza la divisa en casas de cambio

El dólar estadounidense es la moneda dominante para una gran parte del mercado internacional y tiene un papel clave en la compra y venta de productos tales como el petróleo, el café, las flores, el oro, entre otros. La variación en el precio afecta diferentes sectores de la economía colombiana, por lo que su comportamiento es monitoreado diariamente por empresas, inversionistas y la misma ciudadanía.

Precio del dólar HOY 22 de julio

Tras la elección del nuevo presidente de Colombia,Abelardo de la Espriella, el precio del dólar en el mercado nacional continúa bajando, registrando hoy miércoles 22 de julio una reducción de $152 (COP), teniendo una cotización promedio de $3,238,19 (COP).

Dólar HOY en casas de cambio

Las casas de cambio fijan los precios de manera independiente, por lo que la cotización puede tener variaciones dependiendo de las ciudades, el establecimiento, al igual que la disponibilidad de las divisas. Así cotizan las ciudades del país HOY:

Bogota $ 3,350 pesos por compra - $ 3,430 pesos por venta

$ 3,350 pesos por compra - $ 3,430 pesos por venta Medellín $ 3,310 pesos por compra - $ 3,470 pesos por venta

$ 3,310 pesos por compra - $ 3,470 pesos por venta Cali $3,200 pesos por compra - $ 3,400 pesos por venta

$3,200 pesos por compra - $ 3,400 pesos por venta Cartagena $ 3,750 pesos por compra - $ 3,980 pesos por venta

$ 3,750 pesos por compra - $ 3,980 pesos por venta Cúcuta $ 3,320 pesos por compra - $ 3,370 pesos por venta

$ 3,320 pesos por compra - $ 3,370 pesos por venta Pereira $ 3,730 pesos por compra - $ 3,800 pesos por venta

Es importante recordar que el precio de venta suele ser mayor que el de compra, por lo que es recomendable comparar las tasas antes de realizar alguna operación de cambio de divisas.

le puede interesar: Precio del dólar HOY en Colombia: así cotiza la divisa en casas de cambio este martes 21 de julio | Economía | Caracol Radio

¿Cuánto es 1 euro en pesos colombianos?

El euro es la divisa oficial de la eurozona, compuesta por 21 de los 27 Estados miembros de la unión europea, incluyendo países como Alemania, Francia, Inglaterra, siendo la moneda con mayor circulación en el comercio internacional.

Abrió la jornada con una tasa de cambio equivalente a 3,674,60 pesos colombianos. Frente al cierre anterior, la divisa representó una baja de $44,0 pesos colombianos.

Precio libra esterlina HOY

La libra esterlina, moneda oficial de Reino Unido y una de las monedas más antiguas del mundo, abrió la jornada con una cotización de 4,250,00 pesos colombianos. Frente al cierre anterior, la divisa represent una baja de 0,06 pesos colombianos.

Precio del petróleo WTI

El petróleo West Texas Intermediate (WTI), uno de los mayores referentes en el mercado internacional, abrió la jornada con una cotización de 86,14 dólares por barril. Frente al cierre anterior, el barril representó un incremento del 1,50% reflejando un alza en la tendencia.

Precio del petróleo Brent

El petróleo Brent, otro gran referente del mercado internacional es el resultado de la mezcla de 15 tipos de crudos extraídos de los yacimientos del mar del Norte y es uno de los petróleos más utilizados en la producción de combustibles tales como la gasolina y el diesel.

Para la jornada de este miércoles, el barril brent abrió la jornada con una cotización de 93,85 dólares, reflejando un incremento del 1,81% frente al cierre anterior.

escuche Caracol radio EN VIVO aquí: