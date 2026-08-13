Mercado Libre abre canal de donaciones para los afectados por el terremoto en Colombia: ¿cómo donar?

Colombia

Desde el pasado 10 de agosto, Colombia está pasando por momentos difíciles tras el terremoto de 7,4 que afectó diversos territorios y dejó múltiples damnificados, por lo que hay miles de víctimas que necesitan del apoyo de los colombianos en la atención de sus necesidades básicas.

Por ese motivo, varias organizaciones están coordinando la recolección y entrega de ayudas a quienes lo necesitan en cada territorio, como la plataforma Mercado Libre, que anunció que habilitó un canal oficial para poder hacer donaciones a las víctimas del desastre natural.

De acuerdo con Mercado Libre, el 100% de las donaciones a través de este canal serán entregadas a las organizaciones que están trabajando para asistir a las personas y familias afectadas.

Paso a paso para donar a través de Mercado Libre

Si desea contribuir y donar a través del canal dispuesto por Mercado Libre, de manera rápida y segura, aquí le dejamos la guía completa:

1. Ingrese al sitio web oficial de Mercado Libre y diríjase a la sección de ‘Donaciones Colombia’, o puede acceder directamente haciendo clic aquí.

2. Luego, podrá elegir el monto que desea donar.

3. Una vez hecho esto, podrá confirmar la donación con el medio de pago de su preferencia, que puede ser a través de su saldo en la cuenta o a través de sus tarjetas de débito y crédito.

4. Por último, la plataforma le permitirá elegir la organización de destino de la donación, según su preferencia, entre Cáritas, Asociación Banco de Alimentos o ABACO.

De esta manera, con su donación podrá sumarse al apoyo que requieren las personas afectadas, pues la plataforma aseguró que los fondos allí depositados llegan de forma inmediata a la cuenta de la organización de su elección, garantizando transparencia y agilidad operativa en el proceso.