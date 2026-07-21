Precio del dólar HOY en Colombia: así cotiza la divisa en casas de cambio este martes 21 de julio

El dólar estadounidense es la moneda de referencia para gran parte del comercio internacional y desempeña un papel clave en las transacciones de compra y venta de productos como el petróleo, el café, las flores, el carbón y el oro. Por ello, las variaciones en su cotización influyen en distintos sectores de la economía colombiana, razón por la que su comportamiento es monitoreado diariamente por inversionistas, empresas y ciudadanos.

Precio del dólar HOY 21 de julio

El dólar abrió la jornada de este martes 21 de julio con una Tasa Representativa del Mercado (TRM) de $3.262,58 pesos colombianos, según el Banco de la República de Colombia. Durante el día, su rango máximo se posicionó sobre los $3.280,00 COP, con un mínimo de $3.233,00 COP.

Dólar HOY en casas de cambio

Las casas de cambio fijan sus precios de compra y venta de manera independiente, por lo que las cotizaciones pueden variar según la ciudad, el establecimiento y la disponibilidad de las divisas. Conozca las cotizaciones de las principales ciudades del país:

Bogotá D.C: Compran a $3.350 - Venta a $3.430

Compran a $3.350 - Venta a $3.430 Medellín: Compran a $3.360 - Venta a $3.510

Compran a $3.360 - Venta a $3.510 Cali: Compran a $3.350 - Venta a $3.600

Compran a $3.350 - Venta a $3.600 Cartagena: Compran a $3.750 - Venta a $3.980

Compran a $3.750 - Venta a $3.980 Cúcuta: Compran a $3.300 - Venta a $3.370

Compran a $3.300 - Venta a $3.370 Pereira: Compran a $3.730 - Venta a $3.800

Además, el precio de venta suele ser mayor que el de compra, por lo que se recomienda comparar las tasas antes de realizar cualquier operación de cambio de divisas.

Cuanto es 1 euro en pesos colombianos

El euro, moneda utilizada por los países que integran la eurozona y una de las divisas con mayor circulación en el comercio internacional, abrió la jornada con una tasa de cambio equivalente a $3.713,57 pesos colombianos. Frente al cierre anterior, la divisa registró un incremento de $29.83 pesos colombiano, lo que representa una variación 0.81%, manteniendo una tendencia al alza.

Durante el día, su rango máximo se posicionó sobre los$3.718,10COP, con un mínimo de$3.688,30COP.

Precio de la libra esterlina HOY

La libra esterlina, moneda oficial del Reino Unido y una de las divisas más fuertes del mercado internacional, además de ser una de las monedas más antiguas del mundo, abrió la jornada con una cotización de $4.364,22 pesos colombianos. Frente a su anterior registró un incremento de 18,97 pesos, equivalente al 0,44%, manteniendo una variación positiva en el mercado de cambio.

Durante el día, su rango máximo se posicionó sobre los$4.382,00COP, con un mínimo de$4.314,00COP

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Precio del petróleo WTI

El petróleo West Texas Intermediate (WTI), uno de los principales referentes del mercadeo internacional, abrió la jornada con una cotización de 84,34 dólares por barril. Frente al cierre anterior, el crudo registró un incremento del 1,83%, reflejando una tendencia al alza. Durante el día, alcanzó un precio máximo de 85,02 dólares por barril, mientras que su valor mínimo se ubicó en 81,41 dólares.

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Precio del petróleo Brent

El petróleo Brent, referencia para gran parte del mercado internacional, se obtiene a partir de una mezcla de 15 tipos de crudos extraídos de yacimientos ubicados en el mar del Norte. Debido a sus características, es uno de los petróleos más utilizados para la producción de combustibles como gasolina, queroseno y diésel.

Para la jornada de este martes, el barril de Brent abrió con una cotización de 91.04 dólares, lo que representa un incremento del 1.82% frente al cierre anterior. Durante el día alcanzó un precio máximo de 91,97 dólares por barril, mientras que su valor mínimo se ubicó en 87,88 dólares.

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