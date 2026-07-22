Componentes ferroviarios fabricados en Boyacá llegarán a la línea férrea La Dorada–Chiriguaná

Cinco empresas del Clúster del Movimiento Ferroviario fabricaron los componentes que serán utilizados en la línea férrea La Dorada–Chiriguaná

Boyacá

Componentes para material rodante fabricados por cinco empresas del Clúster del Movimiento Ferroviario de Boyacá comenzarán a operar en la línea férrea La Dorada–Chiriguaná, un proyecto que marca un nuevo hito para la industria del departamento y abre la puerta a futuras oportunidades comerciales en el sector ferroviario del país.

La secretaria de Desarrollo Empresarial de Boyacá, Elina Ulloa, explicó que este logro es resultado del proceso de fortalecimiento que la Gobernación ha adelantado con las empresas que integran el clúster.

“Hoy tenemos la noticia de que material rodante producido por cinco empresas del clúster estará en la vía férrea La Dorada–Chiriguaná. Es un ejercicio muy importante porque materializa un principio que hace exitoso al empresariado moderno: la colaboración y la innovación”, afirmó .

Ulloa indicó que cada una de las empresas aportó desde su especialidad para la fabricación de los componentes, gracias a la experiencia que han acumulado durante más de cinco décadas en el sector. Recordó que el clúster tiene sus orígenes en Acerías Paz del Río y que, con el paso de los años, las compañías se han especializado en procesos como la fabricación de herramentales, piezas estructurales y silletería para material ferroviario.

Entre las empresas participantes se encuentran Tractec, encargada de parte de los procesos de fabricación, y Arwil, responsable de la silletería, además de otras tres compañías boyacenses que hicieron posible el desarrollo de estos componentes.

Para la secretaria, este avance consolida a Boyacá como uno de los departamentos con mayor capacidad para atender las necesidades de la industria férrea en Colombia.

“Nuestro propósito es que Boyacá se convierta en un hub ferroviario, con capacidades para el mantenimiento, la fabricación de piezas especializadas y el desarrollo de nuevos componentes. Ese es el camino que estamos construyendo”, aseguró.

La funcionaria también destacó que la Gobernación ha respaldado proyectos para fortalecer las capacidades productivas del clúster, entre ellos la elaboración de un prototipo de vagón en el que participan empresas del departamento.

Sobre los componentes que llegarán a la línea férrea, explicó que ya fueron adquiridos por el cliente que los llevará a Chiriguaná y que harán parte del material utilizado por los concesionarios de la vía, lo que representa la primera venta de este tipo para el clúster.

Ulloa señaló que esta negociación demuestra la capacidad de la industria boyacense para competir en un mercado altamente especializado y que, además de abrir nuevas oportunidades comerciales, contribuirá a la generación de empleo calificado.

“Esta primera compra nos abre un camino comercial muy prometedor y demuestra que Boyacá tiene la capacidad de producir este tipo de material rodante. Además, fortalece la generación de empleo especializado, que es una de las principales características del clúster del Movimiento Ferroviario”, concluyó.