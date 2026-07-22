Cepeda liderará en Barranquilla el primer acto de desobediencia civil durante posesión de Abelardo

Comienza el nuevo periodo legislativo y con él los actos de desobediencia civil, que estarán liderados por la oposición colombiana.

El primero de ellos, será precisamente el día de la posesión de Abelardo de la Espriella como presidente de la República, en la ciudad que lo vio nacer.

Así lo confirmó el senador Iván Cepeda desde el Congreso de la República, quien anunció que presentará un acto público en Barranquilla paralelo a la posesión de Abelardo de la Espriella el próximo 7 de agosto.

Esto tras la invitación que le realizaron varias organizaciones sociales, para responder a los planteamientos que el nuevo presidente realice durante el inicio de su administración.

De esta manera, el senador oficializará el primer acto público para el inicio de la desobediencia civil, que estará liderado también por el presidente saliente, Gustavo Petro, quien se convertirá en el jefe político del Pacto Histórico.

¿Qué respondió Cepeda sobre el “petrouribismo”?

El senador y líder de la oposición, Iván Cepeda desde el Congreso también respondió a la polémica por la supuesta unión del “petrouribismo” y aseguró que la política es dinámica y que todo se trató de una decisión conjunta entre los dos partidos políticos para la elección del presidente del Senado.

Elección que también según cuenta, dejó ver las grandes diferencias que estarán sobre la mesa durante este periodo legislativo.