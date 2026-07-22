Investigan muerte de un hombre dentro de una base militar en el área metropolitana de Barranquilla

Las autoridades militares investigan la muerte de un hombre ocurrida en las instalaciones del Batallón de Ingenieros N.º 2 Vergara y Velasco, ubicado en el municipio de Malambo, Atlántico, luego de que se activara un protocolo de seguridad por el presunto ingreso no autorizado de una persona al cantón militar.

De acuerdo con la información suministrada por la Segunda Brigada del Ejército Nacional, los hechos se iniciaron en la noche del 20 de julio de 2026, cuando un centinela alertó sobre la presencia de una persona que habría ingresado sin autorización a la unidad militar. Ante la situación, se activó el plan de reacción y contraataque previsto para este tipo de eventos.

Durante el procedimiento de seguridad, los uniformados lograron la captura de un individuo. Según el reporte oficial, la persona no portaba documentos de identidad y se negó a suministrar información sobre sus datos personales durante la verificación realizada por las autoridades militares.

Sin embargo, en la mañana del 21 de julio, el centinela reportó el hallazgo de un hombre sin signos vitales en una zona boscosa adyacente a una de las garitas de vigilancia del batallón. El Ejército indicó que ese sector corresponde al área donde, la noche anterior, se hizo uso del arma de dotación en el marco de la respuesta del dispositivo de seguridad.

Ante lo ocurrido, el Comando de la Segunda Brigada anunció la apertura de las investigaciones correspondientes en coordinación con las autoridades competentes, con el propósito de establecer las circunstancias exactas de los hechos y determinar las responsabilidades a que haya lugar.