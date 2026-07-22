Gremios de la construcción advierten riesgos tras salida de Autopistas del Caribe

La Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) Norte manifestó su preocupación por la reversión de la concesión Autopistas del Caribe y el paso de la administración del corredor Cartagena-Barranquilla al Instituto Nacional de Vías (Invías), una medida que entró en vigencia a partir de las 00:00 horas del 22 de julio de 2026.

El director ejecutivo de la CCI Norte, Héctor Carbonell, calificó la decisión como una “muy mala noticia” para la región y señaló que el principal desafío será garantizar que la transición no afecte la calidad ni el mantenimiento de una de las carreteras más importantes para la movilidad y la carga en la Costa Caribe.

Con la terminación de la concesión, Invías asumió la operación de los 249 kilómetros del corredor vial, así como la administración de las estaciones de peaje ubicadas a lo largo del proyecto, entre ellas las de Sabanagrande y Galapa. Sin embargo, el gremio aseguró que aún persisten dudas sobre el número de peajes que continuará operando la entidad nacional.

Carbonell enfatizó que el cambio de administrador no significa la eliminación de los peajes ni la suspensión de su cobro. “Hoy los peajes van a seguir cobrándose y hemos venido insistiendo ante Invías para que nos indique cuántas estaciones va a mantener. Hasta ahora no hemos tenido una respuesta concreta”, afirmó.

El dirigente gremial hizo un llamado al Gobierno Nacional para que los recursos obtenidos por concepto de peajes permanezcan en el mismo corredor y sean destinados exclusivamente a su conservación, mantenimiento y mejoramiento. Según explicó, existe preocupación porque esos recaudos terminen integrándose a una bolsa nacional para atender necesidades de infraestructura en otras regiones del país.

“Lo que estamos solicitando es que se busquen los mecanismos jurídicos y técnicos para que el recaudo que se haga en todas las estaciones de peaje del proyecto sea invertido en esta misma vía y no entre a una bolsa común para atender mantenimientos o emergencias a nivel nacional”, sostuvo Carbonell.

Desde la CCI Norte consideran que la estabilidad financiera del corredor será clave para evitar el deterioro de la infraestructura y garantizar la competitividad de la región Caribe.