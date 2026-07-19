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19 jul 2026 Actualizado 23:57

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Tabla de goleadores históricos de los Mundiales: Kylian Mbappé vence oficialmente a Lionel Messi

El astro francés tiene por delante al menos una Copa del Mundo para aumentar su ventaja.

Tabla de goleadores históricos de los mundiales: Kylian Mbappé vence oficialmente a Lionel Messi. (Photo by Sarah Stier - FIFA/FIFA via Getty Images)

Tabla de goleadores históricos de los mundiales: Kylian Mbappé vence oficialmente a Lionel Messi. (Photo by Sarah Stier - FIFA/FIFA via Getty Images) / Sarah Stier - FIFA

Tabla de goleadores históricos de los mundiales: Kylian Mbappé vence oficialmente a Lionel Messi. (Photo by Sarah Stier - FIFA/FIFA via Getty Images)
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El Mundial 2026 ha llegado a su fin con la consagración de la Selección de España. Los dirigidos por Luis de la Fuente se quedaron con la gran final del certamen, gracias a la victoria por la mínima diferencia (1-0) sobre Argentina en el MetLife Stadium.

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Ferrán Torres se encargó de anotar el único tanto del compromiso a tan solo segundos de haber empezado el tiempo extra. Todo esto mientas la Albiceleste estaba con un jugador menos, gracias a la expulsión de Enzo Fernández.

Llega entonces a su fin el camino argentino, que además despide a su máxima leyenda: Lionel Messi. Con 39 años, el rosarino dice adiós a las Copas del Mundo, luego de un título y dos subcampeonatos. Asimismo, quedó en el segundo lugar de los máximos goleadores históricos de los Mundiales, tan solo superado por Kylian Mbappé.

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El francés, que tendrá al menos una presentación más en este tipo de torneos (2030), acumula 22 tantos, sacándole uno de ventaja a Messi.

Tabla de goleadores históricos de los Mundiales

Pos.JugadorPaísGoles
1.Kylian MbappéFrancia22
2.Lionel MessiArgentina21
3.Miroslav KloseAlemania16
4.RonaldoBrasil15
5.Gerd MüllerAlemania14
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Christian Amézquita

Christian Amézquita

Cubre información de Millonarios y el fútbol colombiano. Creador conjunto del podcast 'Detrás del Balón'...

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