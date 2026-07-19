Tabla de goleadores históricos de los mundiales: Kylian Mbappé vence oficialmente a Lionel Messi. (Photo by Sarah Stier - FIFA/FIFA via Getty Images) / Sarah Stier - FIFA

El Mundial 2026 ha llegado a su fin con la consagración de la Selección de España. Los dirigidos por Luis de la Fuente se quedaron con la gran final del certamen, gracias a la victoria por la mínima diferencia (1-0) sobre Argentina en el MetLife Stadium.

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Ferrán Torres se encargó de anotar el único tanto del compromiso a tan solo segundos de haber empezado el tiempo extra. Todo esto mientas la Albiceleste estaba con un jugador menos, gracias a la expulsión de Enzo Fernández.

Llega entonces a su fin el camino argentino, que además despide a su máxima leyenda: Lionel Messi. Con 39 años, el rosarino dice adiós a las Copas del Mundo, luego de un título y dos subcampeonatos. Asimismo, quedó en el segundo lugar de los máximos goleadores históricos de los Mundiales, tan solo superado por Kylian Mbappé.

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El francés, que tendrá al menos una presentación más en este tipo de torneos (2030), acumula 22 tantos, sacándole uno de ventaja a Messi.

Tabla de goleadores históricos de los Mundiales

Pos. Jugador País Goles 1. Kylian Mbappé Francia 22 2. Lionel Messi Argentina 21 3. Miroslav Klose Alemania 16 4. Ronaldo Brasil 15 5. Gerd Müller Alemania 14