S-Salud del Tundama adquiere ambulancia para transporte asistencial básico

La S-Salud del Tundama confirmó la adquisición de una nueva ambulancia destinada a prestar el servicio de transporte asistencial básico a la comunidad. La unidad fue gestionada mediante un trabajo articulado con la administración municipal y la Secretaría de Salud, con el propósito de fortalecer la capacidad de respuesta y mejorar las condiciones de traslado de pacientes que requieran atención.

Andrea Arias, gerente de la S-Salud del Tundama, explicó que la ambulancia estará disponible para toda la comunidad, independientemente de que las personas sean o no usuarias de la entidad. La funcionaria destacó que el vehículo permitirá atender las necesidades de transporte asistencial básico y estará disponible mediante un servicio permanente.

Arias explicó que la unidad funcionará 24 horas al día, siete días a la semana, gracias al convenio interadministrativo alcanzado con la administración municipal. Según la gerente, la adquisición nació de la identificación de una necesidad en el territorio y busca fortalecer la gestión del riesgo, además de garantizar una atención más segura y humanizada para la comunidad.

La gerente de la S-Salud del Tundama también señaló que continuarán las gestiones ante el Ministerio de Salud para impulsar otros proyectos que permitan fortalecer los servicios. La nueva ambulancia se convierte así en una herramienta para mejorar la oportunidad de los traslados y la capacidad de respuesta ante situaciones que requieran transporte asistencial básico, dentro del área de cobertura de la entidad.