Asamblea de Boyacá entra en sesiones extraordinarias y debatirá varios proyectos

La Asamblea de Boyacá realizará hasta el próximo 30 de agosto el periodo de sesiones extraordinarias /Foto: Caracol Radio.

Tunja

La Asamblea de Boyacá fue convocada a sesiones extraordinarias durante el mes de agosto para estudiar varios proyectos de ordenanza presentados por el Gobierno Departamental y algunos de iniciativa de los diputados.

El presidente de la Corporación, Julián David García, explicó que las sesiones se desarrollarán hasta el 30 de agosto y que entre los temas previstos están las adiciones presupuestales, vigencias futuras y la definición de la escala de remuneración de las diferentes categorías de empleo de la Asamblea y la Administración Central.

“Son varios proyectos por los cuales el Gobierno Departamental nos convocó a sesiones extraordinarias”, señaló García.

De acuerdo con el presidente de la Asamblea, también hacen parte de la agenda dos iniciativas de su autoría: la institucionalización del Festival Cultural y de la Arriería de Tibaná y la creación de la carpeta de estímulos para juventudes de Boyacá.

Uno de los proyectos que García destacó busca institucionalizar la carpeta de estímulos para jóvenes, estrategia que este año llegó a su novena versión.

La iniciativa permite financiar proyectos de jóvenes entre 14 y 28 años relacionados con emprendimiento, liderazgo, medio ambiente, cultura, actividades agropecuarias, iniciativas sociales y procesos comunales.

“Lo que busca ese proyecto es precisamente institucionalizar la carpeta de estímulos para juventudes y que de esta manera permanezca en el tiempo”, explicó García.

El diputado sostuvo que la intención es que esta estrategia continúe independientemente de los cambios de administración.

“Creo que las buenas iniciativas deben permanecer”, afirmó.

Frente a las inquietudes sobre un posible nuevo cupo de endeudamiento o empréstito para el departamento, el presidente de la Asamblea fue enfático en señalar que ese tema no está incluido en la convocatoria a sesiones extraordinarias.

“En este decreto de convocatoria de sesiones extraordinarias no viene ningún proyecto referente a ese tema”, manifestó García.

Por ahora, la Corporación avanza en el estudio de los proyectos incluidos en la convocatoria y se prevé que la próxima semana comiencen los primeros debates.

La Asamblea permanecerá en sesiones extraordinarias hasta el 30 de agosto, periodo en el que se espera avanzar en la discusión y eventual aprobación de las iniciativas.