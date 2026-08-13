En el Concejo de Paipa la Ebsa realizó la socialización de la Subestación que tendrá en Firavitoba

En el recinto del Concejo Municipal de Paipa, la Ebsa adelantó la socialización del proyecto de la nueva Subestación / Foto: Suministrada.

Paipa

La socialización del proyecto para la construcción de la subestación eléctrica de Firavitoba abrió un espacio de diálogo en el Concejo Municipal de Paipa, donde se plantearon inquietudes relacionadas con el impacto de las líneas de alta tensión, las servidumbres y la participación de las comunidades.

Así lo explicó el presidente del Concejo de Paipa, Juan Pablo Andrade, quien señaló que la infraestructura contempla la instalación de líneas de alta tensión desde la subestación de Sochagota, ubicada en la vereda El Salitre, hasta el área de Firavitoba.

“El Consejo Municipal en este momento lo que fungió fue como un escenario de ampliación de la información”, explicó Andrade, al señalar que el propósito es que las comunidades conozcan con mayor detalle el proyecto.

De acuerdo con el concejal, entre los sectores que podrían tener relación con el proyecto se encuentranveredas del sur de Paipa, razón por la cual consideró fundamental que las Juntas de Acción Comunal y los habitantes de las zonas involucradas conozcan el alcance de la iniciativa.

Durante la socialización también se abordaron asuntos relacionados con el plan de manejo ambiental, el proceso ante la autoridad ambiental y las posibles servidumbres que deberán concertarse con propietarios de predios.

“Ahí se habló incluso de servidumbres, se habló incluso de la atención de algunas necesidades de las comunidades, pero pues todo en el marco precisamente de lo técnico y lo legal”, manifestó Andrade.

Una de las solicitudes realizadas durante la sesión fue conocer el cronograma de ejecución del proyecto. Sin embargo, por ahora no existe una fecha definida para el inicio de las obras.

El presidente del Concejo explicó que el proyecto todavía se encuentra en una etapa previa, particularmente relacionada con los aspectos ambientales.

“Ellos sin licencia ambiental no pueden adelantar obras”, afirmó Andrade.

Según el concejal, actualmente el proceso estaría enfocado en la concertación y consolidación del plan de manejo ambiental, antes de que pueda avanzar hacia la etapa de construcción.

Otro de los puntos destacados por Andrade fue la importancia de establecer un canal de comunicación permanente entre la empresa, el Concejo y las comunidades que puedan verse involucradas.

“Siempre hemos querido que el Consejo Municipal tenga las puertas abiertas, no solo a las comunidades, sino también a las empresas y a la gente que hace proyectos en el municipio”, sostuvo.

El presidente del Concejo también precisó que, según lo expuesto durante la socialización, la EBSA cumple funciones relacionadas con la transmisión y distribución de energía, mientras que el proyecto de la subestación de Firavitoba contempla una infraestructura que tendrá incidencia en distintos territorios.

Por ahora, la comunidad queda a la espera de mayor información sobre el cronograma, los predios involucrados, las eventuales servidumbres y las condiciones establecidas dentro del proceso ambiental antes del comienzo de cualquier obra.