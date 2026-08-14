Expo Conecta busca dinamizar el comercio y los emprendimientos de Sogamoso

Desde mañana 14 y hasta el 17 de agosto, Sogamoso será escenario de la primera edición de Expo Conecta, una feria multisectorial organizada por la Cámara de Comercio de Sogamoso para impulsar los negocios de la ciudad y la provincia de Sugamuxi.

El evento funcionará desde las nueve de la mañana hasta las ocho de la noche, en el Parque El Laguito, en el parqueadero de la Iglesia San José. Henry Alberto Valcárcel, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Sogamoso, explicó que «..Expo Conecta es una iniciativa de la Cámara de Comercio de Sogamoso, de nuestra junta directiva, precisamente como su nombre lo dice, para conectar los negocios, las empresas, los comerciantes y los emprendimientos de Sogamoso y la provincia de Sugamuxi...».

El objetivo de la feria es convertirse en una plataforma para visibilizar el comercio formal y generar nuevas oportunidades de negocio para empresarios y emprendedores. Valcárcel destacó que «...Es el evento comercial que va a ser más importante de nuestra entidad, y que en su primera versión lo queremos posicionar como un evento que sea una plataforma, que sea una visualización de nuestros comerciantes y empresarios a nivel local, a nivel provincial, regional, departamental y nacional...». La apuesta, agregó, es que las conexiones comerciales se traduzcan en movimiento económico y oportunidades para los participantes.

En esta primera edición participan 57 expositores provenientes de Sogamoso, Duitama, Tunja y Bogotá, quienes harán parte de una programación que combina comercio, emprendimiento, innovación, cultura, gastronomía y entretenimiento.

El presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Sogamoso resaltó además las posibilidades que ofrece el entorno del evento: «...Tenemos restaurantes, tenemos el Parque Laguito, tenemos el Centro Comercial de Negocios Iwoca, tenemos todo un portafolio de actividades que pueden utilizarse para venir y va a ser todo un día en familia, disfrutar de la gastronomía, disfrutar de todo el entorno, pero sobre todo disfrutar de esa gran feria que es Expo Conecta...».

La programación se extenderá durante todo el puente festivo y busca atraer tanto a habitantes de Sogamoso como a visitantes de otros municipios de Boyacá. Henry Alberto Valcárcel hizo la invitación: «...Este fin de semana es un fin de semana largo, que vengan en compañía a Sogamoso, a la provincia de Sugamuxi, que conozcan a estos 57 empresarios, comerciantes y emprendedores que tenemos allí en Expo Conecta, pero que sobre todo aprovechen esa gran parrilla cultural...». El llamado de la Cámara de Comercio es a respaldar el comercio local y formal y convertir esta primera edición en una plataforma permanente para el sector productivo de la región.