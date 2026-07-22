El tunjano egresado del Inem que dirigirá el Sena

Torres Castro es licenciado en Filosofía con énfasis en pensamiento político y económico, profesional en Teología, magíster en Administración y en Negocios y Redes Internacionales.

Tunja

Este martes 21 de julio el presidente electo, Abelardo de la Espriella anunció a Fray Ricardo Ernesto Torres Castro como nuevo director del Servicio Nacional de Aprendizaje, Sena que dirigió durante todo el gobierno de Gustavo Petro el también boyacense, Jorge Eduardo Londoño.

Fray Ricardo nació en el Hospital San Rafael de Tunja y como él mismo lo ha publicado en columnas del periódico Boyacá 7 Días, “criado a una cuadra de la Pila Salada, a una cuadra de la Casa del Arroz, justo en la Calle del Cura”.

También contó dónde hizo sus estudios de bachillerato en la ciudad y u paso por la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, UPTC.

“Egresado del INEM Carlos Arturo Torres y con un paso fugaz por la insigne UPTC, a los 16 años salí de mi ciudad para iniciar un proceso de formación con la Orden de Predicadores, más conocidos como los dominicos”.

Torres Castro es licenciado en Filosofía con énfasis en pensamiento político y económico, profesional en Teología, magíster en Administración y en Negocios y Redes Internacionales, además de contar con estudios doctorales en Administración. Su trayectoria ha estado ligada a la educación superior, la gestión institucional, el sector empresarial y el trabajo social. Entre 2017 y 2023 fue rector de la Universidad Santo Tomás, sede Medellín, y posteriormente se desempeñó como decano de la División de Ciencias de la Salud de esa institución. Desde enero de 2024 ejerce como asesor de la Dirección General del Centro Nacional de Memoria Histórica.

Su experiencia también incluye la dirección de proyectos especiales en la Universidad Santo Tomás, la gerencia de la Diócesis de Tibú, la dirección ejecutiva de la Corporación Dominicana Opción Vida, Justicia y Paz y cargos en medios de comunicación comunitarios del Catatumbo. Asimismo, ha integrado juntas directivas de empresas de los sectores logístico, constructor y aeroportuario, además de desarrollar proyectos relacionados con la defensa de los derechos humanos y la reconstrucción de memoria en regiones afectadas por el conflicto armado.

Al anunciar el nombramiento el presidente electo, Abelardo de la Espriella aseguró que la misión del nuevo director será fortalecer la formación técnica y tecnológica, recuperar la confianza del sector productivo, modernizar el SENA y consolidarlo nuevamente como un aliado de la productividad, la innovación y la movilidad social.