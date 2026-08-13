6.580 caficultores de Boyacá podrán votar en las elecciones cafeteras

En Boyacá, 6.580 caficultores están habilitados para participar en las elecciones cafeteras que definirán a los representantes gremiales ante los comités municipales y departamentales. El proceso contempla una etapa de votación electrónica entre el primero y el tres de septiembre, mientras que en Boyacá la jornada presencial se realizará el domingo 6 de septiembre, de ocho de la mañana a cuatro de la tarde.

El Profesor Yarumo, de la Federación Nacional de Cafeteros, destacó la importancia de este proceso y aseguró que se trata posiblemente de «...las elecciones cafeteras más importantes de los últimos años...». Explicó que las familias caficultoras, mediante sus representantes gremiales, serán las encargadas de participar en las decisiones que marcarán el rumbo de la caficultura colombiana durante los próximos cuatro años.

Para las votaciones habrá 43 mesas habilitadas en Boyacá: cinco móviles, 35 fijas y tres múltiples. El proceso tendrá además el acompañamiento de la Misión de Observación Electoral, MOE, con más de 400 observadores en el país. Según el Profesor Yarumo, este acompañamiento busca brindar garantías de transparencia, mientras que los lugares de votación presenciales estarán georreferenciados.

Los municipios con mayor concentración de votantes cafeteros estarán entre las zonas de mayor producción de café del departamento, como Moniquirá, Zetaquirá y Buenavista. El Profesor Yarumo recordó que los caficultores pueden consultar su lugar de votación en la página de las elecciones cafeteras o acudir a su extensionista. La invitación es a participar tanto en la jornada virtual, del primero al tres de septiembre, como en la presencial del seis de septiembre.