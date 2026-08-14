Boyacá proyecta enviar cerca de 65 toneladas de ayudas a zonas afectadas por el sismo

La Gobernación de Boyacá continúa movilizando ayudas humanitarias hacia las zonas afectadas por el sismo. Luisa Rodríguez, secretaria de Integración Social de Boyacá, explicó que ya fueron enviados dos camiones a Pereira y que la operación continúa con nuevos despachos: «...El día de ayer enviamos 10 toneladas en dos camiones a la ciudad de Pereira, el día de hoy vamos a enviar un camión de 10 toneladas para la ciudad de Quibdó, y mañana vamos a enviar nuevamente otro camión con 10 toneladas. Nuestra estimación es que para el miércoles vamos a enviar un camión de 35 toneladas para el Valle del Cauca y el municipio de Buenaventura...».

La funcionaria explicó que los envíos contienen mercados y donaciones diferentes, mientras el departamento mantiene el esfuerzo para aumentar el volumen de ayuda recolectada.

Rodríguez señaló: «...Cada día estamos haciendo lo posible por completar las 10 toneladas, así que estamos haciendo la estimación de que como departamento haríamos un envío de cerca de 65 toneladas...».

La cifra representa la proyección total de Boyacá para atender a las comunidades damnificadas por la emergencia.

La campaña de recolección continuará hasta el miércoles de la próxima semana, con atención entre las ocho de la mañana y las seis de la tarde en la carpa instalada junto a la Gobernación de Boyacá. «...De igual manera pueden acercarse a sus alcaldías en caso de que estén en algún otro municipio del departamento de Boyacá, dejar sus donaciones, y nosotros vamos a hacer el apoyo con las alcaldías para poder traer las donaciones a la ciudad de Tunja y de aquí distribuirlas hacia los municipios más afectados. De igual manera, si se encuentran en Bogotá pueden acercarse a la Casa de Boyacá...» indicó Rodríguez.

La solidaridad ya comenzó a llegar desde diferentes municipios boyacenses y la Gobernación espera ampliar esa participación durante los próximos días. La secretaria de Integración Social confirmó que «...Hasta el momento hemos recibido ayudas del municipio de Duitama, del municipio de Guateque, y esperamos recibir ayudas la semana que viene de todas las capitales de provincia del departamento...». Finalmente, Rodríguez reiteró el llamado a continuar aportando a la jornada para apoyar a las personas afectadas por el sismo.