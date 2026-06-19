¿Qué cambia en el SISBÉN con el Registro Universal de Ingresos? Inicia el 1 de julio 2026. Sisben / Cortesía

A partir del 1 de julio de 2026, Bogotá iniciará de manera formal la transición del Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén) hacia el Registro Universal de Ingresos (RUI). Este nuevo instrumento técnico, respaldado por el Plan Nacional de Desarrollo (Ley 2294 de 2023), se convertirá en la única herramienta oficial para la focalización de las políticas, proyectos y servicios sociales en el territorio nacional.

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¿Qué es el Registro Universal de Ingresos?

El Registro Universal de Ingresos (RUI) es una base de datos administrativa y una herramienta de focalización del Estado colombiano. Su objetivo es clasificar a la población según los ingresos reales per cápita de sus hogares, para asignar de forma más justa los subsidios, programas y servicios sociales.

La información se alimenta del Registro Social de Hogares y cruza la información con más de 50 entidades, incluyendo la DIAN, fondos de pensiones, PILA y nómina electrónica.

El objetivo del Registro Universal de Ingresos es fortalecer la identificación de la población beneficiaria mediante información proveniente de registros administrativos, dejando en un segundo plano los mecanismos basados exclusivamente en datos autodeclarados, como las encuestas.

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¿Cómo funciona el Registro Universal de Ingresos?

Con la información recopilada de los diferentes sistemas de información, cada persona será ubicada en un grupo y subgrupo de clasificación socioeconómica, lo que servirá como referencia para la asignación de beneficios relacionados con transferencias monetarias, educación, transporte y otros programas de apoyo social.

Al conocer el flujo de dinero real que entra a cada familia, el Estado puede dirigir las ayudas a quienes más lo necesitan sin importar su lugar de residencia, eliminando progresivamente la dependencia de los estratos sociales.

Proceso de empalme:

El proceso de empalme e implementación del nuevo sistema tendrá una duración de dos años, periodo en el cual el Sisbén continuará vigente como fuente de referencia para asegurar que ningún beneficiario pierda sus ayudas de forma automática mientras se ajustan las metodologías.

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¿Qué cambia en el SISBÉN con el Registro Universal de Ingresos?

El cambio principal será que el sistema clasificará a la población midiendo el ingreso per cápita real, utilizando más de 1.800 bases de datos de salud, educación y empleo.

Fin de los grupos alfabéticos tradicionales: El RUI cambia el enfoque de las clasificaciones alfabéticas (grupos A, B, C, D) para enfocarse directamente en el ordenamiento por ingresos reales.

El RUI cambia el enfoque de las clasificaciones alfabéticas (grupos A, B, C, D) para enfocarse directamente en el ordenamiento por ingresos reales. Actualización dinámica: Los datos se actualizan de manera automática y continua mediante el Registro Social de Hogares, eliminando la dependencia de encuestas constantes o de que el ciudadano reporte información que el Estado ya posee.

Los datos se actualizan de manera automática y continua mediante el Registro Social de Hogares, eliminando la dependencia de encuestas constantes o de que el ciudadano reporte información que el Estado ya posee. Mejora en la focalización de subsidios: Al integrar datos de cruces institucionales, el DNP reduce los errores y evita que las ayudas sociales se otorguen a personas con ingresos suficientes o que no lo necesitan.

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