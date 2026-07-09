Gobierno postergó entrada en vigencia del RUI, que reemplaza al Sisbén, ¿Qué pasa con los subsidios?

El Gobierno Nacional anunció que postergó para el 1 de agosto la entrada en operación del Registro Universal de Ingresos, que reemplaza al Sisbén, y la transición irá hasta el 31 de octubre.

De este modo, durante la transición no se afectarán quienes hoy reciben subsidios.

De hecho, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) aseguró que es un mito que con el cambio van a quitar subsidios de un día a otro.

Al respecto, la directora de Planeación Nacional, Natalia Irene Molina, señaló que “el Sisbén no desaparece, evoluciona. Toda la información que las familias colombianas ya entregaron sigue siendo válida y necesaria. Lo que hace el RUI es fortalecer esa base con registros administrativos del Estado, para que ningún hogar que de verdad lo necesite se quede sin la posibilidad de acceder a un subsidio”.

¿Qué pasa con los afiliados al Sisbén?

La entidad del Gobierno afirmó que para los beneficiarios y potenciales beneficiarios que al 31 de julio de 2026 ya estén identificados o focalizados a través del Sisbén, el proceso de transición hacia el RUI se surtirá, en todo caso, hasta el 31 de octubre de 2026.

“El tiempo adicional que da este decreto es, precisamente, para hacer las cosas bien: consolidar la interoperabilidad entre las bases de datos y los sistemas”, afirmó la directora Molina.

Asimismo, la entidad aclaró que el decreto establece que la fecha de entrada en operación del RUI como único instrumento es el 1 de agosto de 2026, y el Sisbén se mantiene vigente como una de las principales fuentes de información del nuevo Registro Social de Hogares, evolucionando y fortaleciendo de esta forma su operación a nivel nacional.

¿Qué es el RUI y en qué se diferencia del Sisbén?

El DNP afirmó que el RUI es la clasificación de la población según sus ingresos reales, construida a partir del Registro Social de Hogares, que integra el Sisbén con registros administrativos del Estado o bases de datos de entidades como: (Registraduría, DIAN, PILA, entre otros que permitirá una actualización aproximada a tiempo real). El Sisbén que todos conocemos evoluciona y sigue existiendo como una de las fuentes claves que alimentan este sistema.

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