Prosperidad Social inició pagos Renta Joven Ciclo 3: ¿cómo saber si es beneficiario y cuánto pagan?

Este 9 de julio, el Departamento para la Prosperidad Social (DPS) inició la entrega de las transferencias correspondientes al ciclo 3 de Renta Joven. Este programa, que está dirigido a estudiantes de educación superior y aprendices del SENA, busca incentivar que los alumnos permanezcan y culminen sus estudios.

El DPS informó que en esta oportunidad serán beneficiados 100.263 participantes, ya que el Gobierno Nacional destinó una inversión superior a los 40.000 millones de pesos.

El dinero será entregado entre el 9 y el 21 de julio de 2026 mediante transferencias, dependiendo de la modalidad de pago que se le haya asignado a cada beneficiario.

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¿Quiénes recibirán el pago del ciclo 3 de Renta Joven?

Prosperidad Social informó que el desembolso correspondiente al ciclo 3 de Renta Joven es el incentivo por matrícula del primer periodo académico de 2026, luego de que las instituciones de educación superior y el SENA realizaran el proceso de verificación de la información académica de los estudiantes.

Quienes reciben la transferencia son aquellas personas que cumplen con los requisitos establecidos por el programa y cuya información haya sido validada por las instituciones educativas.

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¿Cómo saber si es beneficiario del programa Renta Joven?

Los ciudadanos pueden consultar si hacen parte del ciclo 3 de Renta Joven a través de la página oficial de Prosperidad Social. Allí podrán consultar la información del programa, así como los cronogramas, requisitos y novedades.

No obstante, la entidad suele notificar a los beneficiarios a través de mensajes de texto, correo electrónico o los canales oficiales que se registraron en la inscripción.

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¿Cómo se realizará el pago del ciclo 3 de Renta Joven?

Según Prosperidad Social, existen dos formas de entregar los recursos correspondientes al ciclo 3 del programa Renta Joven:

Abono mediante el Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF).

Pago por giro, disponible en los puntos autorizados de SuperGIROS y su red aliada SuRed, para quienes no reciben el dinero mediante abono en cuenta.

Tenga en cuenta que, en el caso de los pagos por giro, la entrega comenzará el 10 de julio y se extenderá hasta el 21 de julio. En este plazo, los beneficiarios deberán acercarse al punto autorizado con su documento de identidad original para reclamar el incentivo.

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¿Cuánto paga el programa Renta Joven?

El pago de Renta Joven no es igual para todos los beneficiarios porque depende del concepto que el programa haya reconocido.

En el ciclo actual, el tercero, Prosperidad Social indicó que los pagos corresponden al incentivo por matrícula. Estos pueden alcanzar hasta 400.000 pesos según las condiciones establecidas para cada beneficiario y el tipo de educación que recibe.

Los montos pueden variar entre un ciclo y otro porque Renta Joven contempla diferentes tipos de incentivos durante el año, entre ellos los asociados a matrícula y permanencia académica.

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¿Cuál es el cronograma del ciclo 3 de Renta Joven?

El cronograma oficial para el ciclo 3 de Renta Joven establece que las transferencias estarán disponibles entre el 9 y el 21 de julio de 2026.

Para este periodo, se podrán emitir novedades como actualización de datos, cambios de información, retiros voluntarios o reportes de graduación. El objetivo es mantener actualizada la base de datos de los participantes.

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