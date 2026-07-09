Reclasificación del Sisbén ya genera inconformidades en Cúcuta

Cúcuta.

A pocas semanas de que entre en funcionamiento el Registro Universal de Ingresos (RUI), que reemplazará al Sisbén como herramienta de focalización de beneficiarios para los programas sociales del Gobierno Nacional, en Cúcuta ya comenzaron a evidenciarse las primeras inconformidades de los ciudadanos por los cambios en su clasificación socioeconómica.

La jefe de la Oficina del Sisbén de Cúcuta, Viviana García, confirmó en diálogo con Caracol Radio que diariamente están atendiendo personas que cuestionan la modificación del grupo al que pertenecen, producto de la actualización que viene realizando el Departamento Nacional de Planeación (DNP).

“Es muy común atender todos los días la inconformidad por reclasificación de la población. Personas que anteriormente se encontraban en un grupo A hoy pueden aparecer en un grupo C o D; así como otras que estaban en D pueden pasar a B o C. El sistema realiza actualizaciones periódicas de acuerdo con la condición actual de los hogares“, explicó la funcionaria.

García aclaró que estos cambios hacen parte de la transición hacia el nuevo modelo y no obedecen a una decisión de la Oficina del Sisbén en Cúcuta.

“Anteriormente el Sisbén se basaba en una encuesta que determinaba la condición socioeconómica de los hogares. Ahora esa información se obtiene mediante el cruce de bases de datos a nivel nacional, lo que permite una clasificación más ajustada a la realidad de cada hogar", señaló.

La funcionaria insistió en que el Sisbén no entrega subsidios, sino que es una herramienta utilizada por el Gobierno Nacional para focalizar a los potenciales beneficiarios de los diferentes programas sociales.

“Lo que puede presentarse es una reclasificación de la población. El Sisbén no otorga salud, subsidios ni beneficios; simplemente permite identificar a las personas que podrían acceder a esos programas", precisó.

Frente a la preocupación de los ciudadanos, García indicó que por ahora no es necesario realizar ningún trámite para continuar en el sistema, ya que el DNP no ha emitido instrucciones sobre actualizaciones por parte de los usuarios.

“Hasta el momento no nos han informado sobre algún proceso de actualización. La clasificación la determina el Departamento Nacional de Planeación con el cruce de información de las diferentes bases de datos, no la Oficina del Sisbén de Cúcuta“, afirmó.

Finalmente, hizo un llamado a la ciudadanía a mantener la calma y acudir a los puntos de atención del Sisbén únicamente en caso de requerir orientación o presentar alguna inquietud frente a su clasificación, mientras avanza la implementación del Registro Universal de Ingresos, prevista para iniciar el 1 de agosto y extender su transición hasta el 31 de octubre.