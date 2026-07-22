Precio del café en Colombia HOY 22 de julio 2026: disminuyó el valor del grano en el último reporte

La Federación Nacional de Cafeteros (FNC) dio a conocer el precio de las cargas, kilos y arrobas en Colombia para hoy miércoles 22 de julio de 2026, información que se publica diariamente tras el cierre de la Bolsa de Nueva York.

Los valores de esta bolsa funcionan como una referencia para la compra del café pergamino seco en el mercado interno y se le añaden cálculos basados en la cotización internacional del grano y la tasa de cambio del dólar frente al peso colombiano. Estas variables influyen directamente en el ingreso de los caficultores.

Este es el precio del café en Colombia para HOY 22 de julio de 2026

Según la FNC, el precio del café para este miércoles 22 de julio se cotizará en 2,170,000 COP. Esto por la compra de pergamino seco FR 94 de 125 kilogramos. Adicionalmente, en Nueva York el precio se ubicó en los 316.65 centavos de dólar por libra.

Dicho informe también especificó que el precio de la pastilla contenida en pergamino para este miércoles se encuentra en $10.000 pesos (COP) por kilogramo (kg).

El precio de hoy obtuvo una disminución en comparación con el que se registró ayer martes 21 de julio, que estuvo en 2.265.000 COP y que en Nueva York registró en 322 centavos de dólar por libra.

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Precios del café en las principales ciudades de Colombia HOY, miércoles 22 de julio

Dentro del informe realizado por la FNC, se incluyeron también los precios de referencia del café en las principales ciudades de Colombia para este 22 de julio, en referencia FR94.

ARMENIA: Carga: 2,170,500 // Kilo: 17,364 // ARROBA: 217,050

Carga: 2,170,500 // Kilo: 17,364 // ARROBA: 217,050 BOGOTÁ: Carga: 2,169,250 // Kilo: 17,354 // ARROBA: 216,925

Carga: 2,169,250 // Kilo: 17,354 // ARROBA: 216,925 BUCARAMANGA: Carga: 2,168,875 // Kilo: 17,351 // ARROBA: 216,888

Carga: 2,168,875 // Kilo: 17,351 // ARROBA: 216,888 BUGA: Carga: 2,171,250 // Kilo: 17,370 // ARROBA: 217,125

Carga: 2,171,250 // Kilo: 17,370 // ARROBA: 217,125 CHINCHINÁ: Carga: 2,170,375 // Kilo: 17,363 // ARROBA: 217,038

Carga: 2,170,375 // Kilo: 17,363 // ARROBA: 217,038 CÚCUTA: Carga: 2,168,375 // Kilo: 17,347 // ARROBA: 216,838

Carga: 2,168,375 // Kilo: 17,347 // ARROBA: 216,838 IBAGUÉ: Carga: 2,169,625 // Kilo: 17,357 // ARROBA: 216,963

Carga: 2,169,625 // Kilo: 17,357 // ARROBA: 216,963 MANIZALES: Carga: 2,170,375 // Kilo: 17,363 // ARROBA: 217,038

Carga: 2,170,375 // Kilo: 17,363 // ARROBA: 217,038 MEDELLÍN: Carga: 2,169,625 // Kilo: 17,797 // ARROBA: 216,963

Carga: 2,169,625 // Kilo: 17,797 // ARROBA: 216,963 NEIVA: Carga 2,168,750 // Kilo: 17,350 // ARROBA: 216,875

Carga 2,168,750 // Kilo: 17,350 // ARROBA: 216,875 PAMPLONA: Carga: 2,168,500 // Kilo: 17,348 // ARROBA: 216,850

Carga: 2,168,500 // Kilo: 17,348 // ARROBA: 216,850 PASTO: Carga: 2,168,500 // Kilo: 17,348 // ARROBA: 216,850

Carga: 2,168,500 // Kilo: 17,348 // ARROBA: 216,850 PEREIRA: Carga: 2,170,375 // Kilo: 17,363 // ARROBA: 217,038

Carga: 2,170,375 // Kilo: 17,363 // ARROBA: 217,038 POPAYÁN: Carga: 2,170,625 // Kilo: 17,365 // ARROBA: 217,063

Carga: 2,170,625 // Kilo: 17,365 // ARROBA: 217,063 SANTA MARTA: Carga: 2,172,125 // Kilo: 17,377 // ARROBA: 217,213

Carga: 2,172,125 // Kilo: 17,377 // ARROBA: 217,213 VALLEDUPAR: Carga: 2,169,750 // Kilo: 17,358 // ARROBA: 216,975

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