Cortes de luz en Bogotá y municipios aledaños este 22 de julio: horarios y barrios afectados

Cortes de luz en Bogotá y municipios aledaños este 22 de julio | Getty Images

La capital del país y los municipios de Soacha, Funza, Chía y Zipaquirá presentarán interrupción del servicio de energía este miércoles 22 de julio. La Alcaldía de Bogotá informó que ocho localidades y algunos barrios de los pueblos aledaños se verán afectados en diferentes horarios.

El motivo de la interrupción del servicio es debido a trabajos por parte de la empresa Enel Colombia en redes de suministro de energía.

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Localidades de Bogotá que tendrán cortes de luz el 22 de julio

Localidad de Barrios Unidos

Desde las 1:00 p. m. hasta las 5:00 p. m., de la carrera 29 a carrera 31 entre calle 84 a calle 86 en el barrio Polo Club.

Localidad de Engativá

Desde las 8:30 a. m. hasta las 5:00 p. m., de la calle 54 a calle 56 entre carrera 71 a carrera 73 en el barrio Normandía Occidental.

Localidad de Fontibón

Desde las 8:15 a. m. hasta las 12:00 m., de la carrera 68 a carrera 70 entre calle 24 a calle 26 en el barrio La Esperanza Norte.

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Localidad de Kennedy

Desde las 8:00 a. m. hasta las 3:00 p. m., de la carrera 71 a carrera 73 entre calle 41 Sur a calle 43 Sur en el barrio Santa Catalina.

Localidad de Puente Aranda

Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m., de la carrera 49 a carrera 51 entre calle 17 a calle 19 en el barrio Puente Aranda.

Localidad de San Cristóbal

Desde las 8:15 a. m. hasta las 4:00 p. m., de la calle 41 Sur a calle 44 Sur entre carrera 11 Este a carrera 13 Este en el barrio Altamira.

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Localidad de Suba

Desde las 8:00 a. m. hasta las 1:00 p. m., de la calle 142 a calle 144 entre carrera 127 a carrera 129 en el barrio Sabana de Tibabuyes.

Localidad de Usaquén

Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m., de la carrera 13 a carrera 15 entre calle 126 a calle 128 en el barrio La Carolina.

Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:30 p. m., de la carrera 8 a carrera 13 entre calle 168 a calle 170 en el barrio La Pradera Norte.

Municipio de Soacha

Desde las 7:15 a. m. hasta las 5:15 p. m. en la vereda Alto del Cabra.

Municipio de Funza

Desde las 8:45 a. m. hasta las 5:30 p. m. en la vereda Coclí.

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Municipio de Zipaquirá

Desde las 9:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. en la vereda Páramo de Guerrero.

Municipio de Chía

Desde las 7:45 a. m. hasta las 5:00 p. m., de la carrera 12 a carrera 14 entre calle 10 a calle 12.

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