Galán envió 60 rescatistas a Cali tras terremoto de 7,4 y anunció apoyo para Quibdó y Pereira

Colombia

La Alcaldía de Bogotá activó un operativo de apoyo a las zonas afectadas por el terremoto registrado durante la mañana del lunes 10 de agosto en Colombia. El Distrito confirmó el traslado de 60 especialistas y profesionales del área de la salud, acompañados por dos binomios caninos, hacia la ciudad de Cali, en el Valle del Cauca.

El alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, supervisó personalmente la salida de la comisión de rescate y aseguró que el equipo cuenta con las herramientas necesarias para intervenir en posibles estructuras afectadas.

En total, la comisión moviliza cinco toneladas de equipos y 62 personas entrenadas para responder ante este tipo de emergencias.

Equipos especializados para búsqueda y rescate

La dotación enviada a Cali incluye herramientas para localizar personas atrapadas y brindar atención a quienes resulten afectados. Entre los elementos se encuentran:

Tecnología para búsqueda electrónica y canina.

y canina. Maquinaria especializada para corte y penetración en estructuras colapsadas.

para corte y penetración en estructuras colapsadas. Equipos para estabilización y atención prehospitalaria.

y atención prehospitalaria. Material logístico para las labores de emergencia.

El mando de la comisión quedó a cargo de un oficial identificado como Edison, quien coordinará las operaciones del grupo en el terreno.

Galán anuncia apoyo para otras ciudades

Además del envío de ayuda a Cali, Galán confirmó que Bogotá mantiene el monitoreo de la situación en otras regiones del país y prepara nuevos apoyos.

El mandatario distrital señaló que la capital cuenta con un segundo equipo de emergencia que podría ser movilizado hacia Quibdó, mientras que ya se adelanta el despacho de unidades de apoyo hacia Pereira.

“Un segundo equipo preparado que podría movilizarse hacia Quibdó en el corto plazo, y ya estamos despachando unidades de apoyo con destino a la ciudad de Pereira”, explicó Galán.

Bogotá mantiene su capacidad de respuesta

Ante la salida de parte del personal de emergencias hacia otras ciudades, la administración distrital aseguró que la capacidad de respuesta en Bogotá se mantiene activa.

Para garantizar la atención de posibles emergencias en la capital, las autoridades realizaron ajustes y rotaciones en los turnos operativos, con el objetivo de cubrir las plazas de los funcionarios que fueron enviados a las zonas afectadas.

Galán afirmó que la ciudad adelanta un despliegue de apoyo nacional de acuerdo con sus capacidades, mientras mantiene activos sus mecanismos de prevención y atención de emergencias.

“Un despliegue total acorde a nuestras capacidades operativas, asegurando siempre la protección y las necesidades de Bogotá ante cualquier eventualidad que se presente”, concluyó el alcalde.

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