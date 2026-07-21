Pico y placa en Bogotá del 21 al 26 de julio 2026: así quedó la rotación, horarios y restricciones

Colombia, y su capital Bogotá, es uno de los tantos países que ha implementado medidas como el pico y placa para mitigar los impactos del tránsito en la sociedad.

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Así, en Bogotá, se configura como una medida de restricción vehicular que se aplica con el fin de reducir la congestión y la contaminación ambiental.

Conozca cómo funciona la medida de pico y placa en Bogotá para vehículos particulares durante la semana del 21 de julio al 26 de julio 2026 según el calendario definido por la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM).

Así opera la medida de pico y placa en Bogotá para vehículos particulares:

En días impares pueden circular los vehículos particulares con placa terminada en: 1, 2, 3, 4 y 5.

pueden circular los vehículos particulares con placa terminada en: 1, 2, 3, 4 y 5. En días pares pueden circular los vehículos particulares con placa terminada en: 6, 7, 8, 9 y 0.

Recuerde que el horario del pico y placa en Bogotá para automotores particulares es de 6:00 a. m. a 9:00 p. m. De lunes a viernes, excepto días festivos y sábados.

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Semana del 21 de julio al 26 de julio:

Lunes festivo 20 de julio: aplica la medida de pico y placa regional de ingreso a Bogotá.

aplica la medida de pico y placa regional de ingreso a Bogotá. Martes 21 de julio: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5. Miércoles 22 de julio: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0. Jueves 23 de julio: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5. Viernes 24 de julio: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0. Sábado 25 de julio: no aplica la medida de pico y placa.

no aplica la medida de pico y placa. Domingo 26 de julio: no aplica la medida de pico y placa.

¿Cuánto cuesta la multa por no cumplir con el pico y placa?

Según las tablas de autoliquidación de 2026, la multa por infringir la medida de pico y placa está tipificada como tipo C, puntualmente la C14.

“Transitar por sitios restringidos o en horas prohibidas por la autoridad competente”. dicen.

En este caso, la multa será de $633.232; sin embargo, no es solo monetaria, pues el vehículo también será inmovilizado por las autoridades.

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Pico y placa solidario:

Permiso diario: desde $63.000

desde $63.000 Permiso mensual: alrededor de $500.000

alrededor de $500.000 Permiso semestral: cerca de $2.500.000

Para pagar el Pico y Placa Solidario en Bogotá, lo único que debe hacer es ingresar al portal oficial de la Secretaría Distrital de Movilidad o directamente a la plataforma del Pico y Placa Solidario. Allí encontrará todos los pasos para poder hacer su pago.

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