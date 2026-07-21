Policía de Bogotá descarta presencia de explosivo en la Séptima con calle 67 tras cierre preventivo
La restricción abarcó unas cuatro cuadras mientras se realiza la verificación.
En horas de la tarde de este miércoles, 21 de julio, uniformados del grupo antiexplosivos de la Policía Metropolitana de Bogotá llegó hasta la carrera 7 con calle 67 para verificar un paquete sospechoso luego de recibir una alerta de un ciudadano.
Luego de varios minutos de trabajo e inspección por parte de los especialistas se determinó que el paquete abandonado era un de baterías y no correspondía a un artefacto explosivo.
Tras los procedimientos, el cierre preventivo de la carrera Séptima se levantó y la movilidad recobró su normalidad.
Maria Alejandra Uribe
Periodista egresada de la Universidad del Rosario. Estudiante de la especialización de Comunicación...