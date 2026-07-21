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21 jul 2026 Actualizado 21:09

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Policía de Bogotá descarta presencia de explosivo en la Séptima con calle 67 tras cierre preventivo

La restricción abarcó unas cuatro cuadras mientras se realiza la verificación.

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En horas de la tarde de este miércoles, 21 de julio, uniformados del grupo antiexplosivos de la Policía Metropolitana de Bogotá llegó hasta la carrera 7 con calle 67 para verificar un paquete sospechoso luego de recibir una alerta de un ciudadano.

Luego de varios minutos de trabajo e inspección por parte de los especialistas se determinó que el paquete abandonado era un de baterías y no correspondía a un artefacto explosivo.

Tras los procedimientos, el cierre preventivo de la carrera Séptima se levantó y la movilidad recobró su normalidad.

Maria Alejandra Uribe

Maria Alejandra Uribe

Periodista egresada de la Universidad del Rosario. Estudiante de la especialización de Comunicación...

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