Obras de la av. 68: nuevo puente de Venecia tiene un 96,71 % de avance y estaría listo en diciembre

Las obras del nuevo puente de Venecia, en el sur de Bogotá, avanzan en un 96,71 %, y estarían completamente listas en diciembre de este año, lo que significaría un alivio para miles de conductores que transitan diariamente por estos corredores viales.

La construcción del puente de Venecia tiene una extensión de casi un kilómetro con sus tres divisiones, cada ramal con 330 metros en promedio. Además, el puente sirve para transporte vehicular mixto con dos carriles en sentido oriente-occidente y uno para TransMilenio.

Desde el IDU anunciaron que entre octubre y noviembre se habilitarán algunos tramos del puente y de sus obras adyacentes en la medida en que se vayan terminando, y que la obra será entregada en su totalidad en diciembre de este año.

“Estos puentes estaban para diciembre; lo que ha pedido el alcalde es que lo aceleremos, así que lo que esperamos es que entre octubre y noviembre tengamos listo el ramal del norte, hacia Bosa y Ciudad Bolívar”, dijo el director del IDU, Orlando Molano.

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¿Cuántas personas podrán beneficiarse de la entrega de esta obra?

De acuerdo con el director del IDU, aproximadamente un millón trescientos ciudadanos se verán beneficiados con la entrega de esta obra, así como todos los ciudadanos que se movilizan por la avenida 68, por la carrera 30 y, por supuesto, aquellos que usan el corredor de la autopista Sur.

La obra del puente de Venecia hace parte de un paquete de obras denominado ‘grupo 1 av.68’ que incluye adecuación de 63.431 metros cuadrados de espacio público, 23.604 metros cuadrados de zonas verdes, 1.83 kilómetros de ciclorrutas, 4 carriles por sentido (1 para TransMilenio, dos en las estaciones y 3 para mixtos), 3 pasos deprimidos peatonales (acceso a la estación de la Primera de Mayo) y 3 estaciones de TransMilenio.