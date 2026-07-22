Tribunal multó al director de Defensa Jurídica del Estado en el caso pasaportes

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca sancionó a Mariano Ezequiel Barros, director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje), y negó la recusación contra el magistrado que lleva el proceso del nuevo esquema de expedición de pasaportes, también se ordenó remitir copias a organismos de control para que evalúen su actuación.

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Esta decisión se produjo como consecuencia de una acción popular que buscaba proteger los derechos colectivos y el patrimonio público frente al modelo implementado para la expedición de pasaportes, en ese sentido el Tribunal concluyó que la recusación no estaba sustentada en pruebas objetivas de falta de imparcialidad del magistrado y que pretendía reabrir debates procesales ya resueltos.

En el documento del Magistrado César Giovanni Chaparro, se menciona que además de negar la recusación se impone a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, al pago solidario con el señor Mariano Ezequiel Barros Rivadeneira, en su condición de director de Defensa Jurídica Nacional de dicha entidad, de una multa de una suma equivalente a siete (7) Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes’, unos $12.256.335.

Cabe recordar que esta demanda fue interpuesta por Nicolás Dupont, director de la Fundación DILO Colombia, en contra del Ministerio de Relaciones Exteriores y la Imprenta Nacional y en la que se pedía la protección a la moralidad administrativa, el acceso eficiente y oportuno a los servicios públicos y la defensa del patrimonio público.

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“Celebramos la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que impone una multa y compulsa copias contra la ANDJE por prácticas que el propio tribunal califica como un ejercicio abusivo y temerario del derecho. No se puede abusar del derecho para evadir las consecuencias de actuar de manera ilegal y en contra de los derechos e intereses de los colombianos en un tema tan sensible como los pasaportes”, mencionó Dupont

Finalmente, se en esta decisión se compulsan copias a la Procuraduría General de la Nación y a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá, para que evalúen su actuación en este caso.