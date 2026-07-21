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21 jul 2026 Actualizado 16:25

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Bucaramanga

Los congresistas santandereanos que inician actividad en la época del “Tigre”

En el Senado y en la Cámara de Representantes habrá 14 hombres y mujeres nacidos en la región para el periodo 2026 - 2030.

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La vocería de Santander durante los siguientes cuatro años en el poder legislativo, durante el mandato del presidente Abelardo de la Espriella, correrá por cuenta de 14 congresistas; 7 que fueron electos para ocupar curules en el Senado e igual número en la Cámara de Representantes.

Senado

En el senado, la cuota santandereana está compuesta por:

Jota Pe Hernández, Alianza Verde.

Gustavo Moreno, Alianza Verde

Luis Eduardo Díaz Mateus, partido Conservador.

Óscar Villamizar, Centro Democrático.

Nelson López, Cambio Real.

Laura Ahumada, Pacto Histórico.

Cámara de Representantes

En la otra corporación que compone el poder legislativo, la Cámara de Representantes actuarán durante los siguientes 4 años:

Diego Frank Ariza, partido de la U.

Guillermo León Blanco, partido Conservador.

Camilo Alfonso Torres Prada, Pacto Histórico.

Mario José Carvajal, partido Liberal.

Jonathan Pineda López, Centro Democrático.

Miguel Ángel Pinto Rueda, Centro Democrático

Yolanda Silva Romero, Pacto Histórico.

Juan Carlos Ordóñez

Juan Carlos Ordóñez

Comunicador Social y Licenciado en Idiomas. Fue corresponsal de Caracol Radio en Caracas, Venezuela....

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