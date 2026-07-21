Los congresistas santandereanos que inician actividad en la época del “Tigre”
En el Senado y en la Cámara de Representantes habrá 14 hombres y mujeres nacidos en la región para el periodo 2026 - 2030.
Bucaramanga
La vocería de Santander durante los siguientes cuatro años en el poder legislativo, durante el mandato del presidente Abelardo de la Espriella, correrá por cuenta de 14 congresistas; 7 que fueron electos para ocupar curules en el Senado e igual número en la Cámara de Representantes.
Senado
En el senado, la cuota santandereana está compuesta por:
Jota Pe Hernández, Alianza Verde.
Gustavo Moreno, Alianza Verde
Luis Eduardo Díaz Mateus, partido Conservador.
Óscar Villamizar, Centro Democrático.
Nelson López, Cambio Real.
Laura Ahumada, Pacto Histórico.
Cámara de Representantes
En la otra corporación que compone el poder legislativo, la Cámara de Representantes actuarán durante los siguientes 4 años:
Diego Frank Ariza, partido de la U.
Guillermo León Blanco, partido Conservador.
Camilo Alfonso Torres Prada, Pacto Histórico.
Mario José Carvajal, partido Liberal.
Jonathan Pineda López, Centro Democrático.
Miguel Ángel Pinto Rueda, Centro Democrático
Yolanda Silva Romero, Pacto Histórico.
Juan Carlos Ordóñez
Comunicador Social y Licenciado en Idiomas. Fue corresponsal de Caracol Radio en Caracas, Venezuela....