Proyectos de Petro que no vieron la luz: 11 de 795 se volvieron ley en el último año del Congreso

Imagen de referencia | Congreso de la República: Colprensa / Gustavo Petro: Getty Images.

Llega un nuevo Congreso y con él los desafíos para el nuevo gobierno entrante de Abelardo de la Espriella, que deberá lograr apoyos que le permitan el paso de sus proyectos y reformas; tal y como no le pasó a la administración de Gustavo Petro, que enfrentó problemas por el deterioro progresivo en su relación con el legislativo.

Durante el cuatrienio, solo 11 de 795 proyectos se convirtieron en ley y 161 quedaron pendientes para que el nuevo Congreso, que se posesiona este 20 de julio, retome su discusión.

A pesar de tener una coalición inicial amplia, el gobierno Petro enfrentó varios problemas de los que terminaron dependiendo de acuerdos puntuales, apelaciones y mensajes de urgencia.

Un claro ejemplo fue la fallida reforma de salud, que, a pesar de que radicaron varias apelaciones, no logró su paso en el legislativo.

Así mismo, fueron fallidos los mensajes de urgencia que dejaron en vilo igualmente al proyecto que buscaba revivir el Ministerio de la Igualdad o en el de la ley ordinaria de jurisdicción agraria.

La reforma política, aunque llegó a tener prioridad en la agenda del Gobierno, perdió fuerza en sus debates finales.

¿Cuáles proyectos del Ejecutivo pasaron en el Congreso?

La reforma tributaria, fue aprobada en el inicio del mandato del presidente Petro, para recaudar más de $20 billones anuales.

El proyecto bandera de la administración de Gustavo Petro fue indudablemente la “Paz total”, que fue aprobada en noviembre de 2022 y se convirtió en la ley 2272, que le permitió al presidente Gustavo Petro prorrogar y modificar las reglas de orden público, y sentarse a negociar con grupos guerrilleros y bandas criminales.

La reforma pensional, fue aprobada por el legislativo y permitió cambiar el sistema a uno de pilares para mejorar el acceso y el Fondo de Ahorro.

En términos de educación, esta reforma también logró su paso y promovió un incremento para garantizar la financiación de la educación superior pública.

La reforma laboral, también fue un éxito y logró modificar reglas para los trabajadores formales y sus derechos.

Escuchar EN VIVO Caracol Radio: