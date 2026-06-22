Congresistas de Centro Democrático y Conservador celebran triunfo de Abelardo de la Espriella

Congresistas afirmaron que el nuevo gobierno deberá enfocarse en la seguridad, la unidad y el fortalecimiento de las instituciones.

Boyacá

La senadora electa del Centro Democrático, Zandra Bernal destacó el triunfo de Abelardo de la Espriella en la segunda vuelta presidencial y agradeció a los ciudadanos que creyeron en la propuesta del candidato del Movimiento Defensores de la Patria.

“Hoy habló Colombia. Los ciudadanos eligieron en libertad y la democracia salió fortalecida. Gracias a cada colombiano que creyó que es posible recuperar el rumbo del país. Ahora viene la tarea más importante: unir a Colombia, hacer respetar la Constitución y trabajar por la seguridad, el empleo, la inversión las oportunidades. El verdadero cambio comienza hoy. Felicitaciones a nuestro presidente electo, Abelardo de la Espriella y su vicepresidente, José Manuel Restrepo”.

A su turno el representante a la Cámara, Eduar Triana destacó que con el nuevo Gobierno se fortalecerán la seguridad y las instituciones.

“Felicitaciones al presidente electo Abelardo de la Espriella. Colombia ha hablado con firmeza y esperanza. Que este nuevo rumbo fortalezca la seguridad, la libertad, el respeto por las instituciones y el amor por la patria”.

La representante, Ingrid Sogamoso también se pronunció anunciando trabajo conjunto desde el Congreso.

“Felicitaciones al nuevo presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella y su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo. Que este triunfo y su gobierno sean de gloria para Dios y para el bien de esta patria que requiere hoy más que nunca unidad, Dios los ilumine. Desde el Congreso vamos a trabajar por Boyacá y Colombia”.

Abelardo de la Espriella ganó en Socha, tierra de la senadora Zandra Bernal donde sacó 1.469, también en Maripí de donde es oriundo, Eduar Alexis Triana donde sumó 450 apoyos, al igual que en Garagoa, tierra de Ingrid Sogamoso donde sacó 3.271 votos.