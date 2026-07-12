Ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se apartará del cargo cerca de 20 días por temas de salud

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, dejará el cargo temporalmente desde este martes 14 de julio para atender temas médicos, relacionados con una cirugía que se practicará, confirmaron a Caracol Radio desde el Ministerio de Defensa.

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Sin embargo, se aclaró por parte del Ministerio de Defensa, que la incapacidad será de alrededor de 20 días, por lo que él, funcionario, se reintegraría durante la primera semana del mes de agosto, en la recta final del gobierno Petro. Eso que es, que el ministro se perdería, el desfile militar del próximo 20 de julio, que será en el sur de Bogotá.

Durante ese periodo, Javier Andrés Baquero Maldonado, viceministro de Defensa, asumirá como ministro de Defensa encargado.

De hecho, el pasado viernes, el ministro dio unos de sus últimos discursos frente a funcionarios del ministerio. Allí, Pedro Sánchez, denunció ante uniformados que habría personas, al parecer por fuera del gobierno entrante, intentando frenar proyectos estratégicos para la fuerza pública antes del cambio de administración.

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“Recuerden quién es la línea de mando que está hasta el 6 de agosto. Ellos son nuestros comandantes y las órdenes que ellos emitan son las que se cumplen”, dijo Sánchez.

El ministro advirtió que en los últimos días del gobierno se han conocido intereses que, según él, buscarían impedir el avance de proyectos para dotar a militares y policías.