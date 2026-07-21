Ola de homicidios en Piedecuesta, Santander. ¿A qué se debe y qué dicen las autoridades?

El comandante encargado de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, coronel Héctor Daniel García Acevedo, aseguró que la reciente ola de homicidios y sicariatos registrada en Piedecuesta responde a una disputa entre dos estructuras criminales que buscan imponer su control en ese municipio.

El oficial explicó que, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, adelantan investigaciones para esclarecer los homicidios ocurridos durante las últimas semanas, varios de ellos con víctimas jóvenes entre los 20 y 35 años.

“Lo que podemos indicar es que hay una disputa específicamente entre dos actores criminales que, de una u otra manera, ha desencadenado una ola de violencia en el municipio de Piedecuesta”, manifestó el coronel García.

Como respuesta a esta situación, la Policía Metropolitana desplegó un refuerzo operativo de más de 80 uniformados en Piedecuesta con el propósito de contener los hechos de violencia y fortalecer la presencia institucional en los sectores más afectados.

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Aunque la comunidad ha expresado su preocupación por estos hechos, el comandante insistió en que la situación no representa un deterioro general de la seguridad en el municipio.

“Podemos indicar también en Piedecuesta que no tenemos un deterioro sistémico de la seguridad; los demás indicadores se encuentran estables. Frente a este ajuste de cuentas entre estructuras estamos adelantando toda la actividad para judicializarlos y ponerlos a disposición de las autoridades competentes”, afirmó.

Cuatro personas asesinadas en Piedecuesta durante el puente festivo del 20 de julio

El viernes 17 de julio en el barrio Andalucia fue asesinado Edwin Jesús Loza Castillo, de 35 años. También en este mismo sector fue asesinado Jhon David García Rico, de 21 años.

En el sector de Cabecera, perdió la vida Carlos Yesid Carreño Paez, de 25 años, en hechos ocurridos el sábado 18 de julio.

En la via nacional, sector la playita, cerca al Buey fue ultimado Yesid Felipe Sierra Corrales de 21 años, el lunes 20 de julio.

Además de estos homicidios se reportaron riñas y situaciones de violencia. En el barrio La Argentina la comunidad reportó un intento de sicariato y en diferentes sectores del municipio, riñas con armas blanca.



