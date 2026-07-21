“A las malas, nada”: Gobernador de Santander por protesta en la Troncal del Magdalena Medio.

Bucaramanga

Casi una semana completa la protesta de ciudadanos de San Rafael de Lebrija y de otros sectores sobre la Troncal del Magdalena Medio entre La Lizama y San Alberto (Cesar) quienes exigen que se intervenga este corredor vial y aunque mantienen pasos intermitentes, ya se empiezan a presentar afectaciones en la economía del departamento.

El secretario del interior de Santander, Oscar Hernández, aseguró que se mantiene activo el puesto de mando unificado para avanzar en el diálogo con la ciudadanía y aunque ya se han llegado a algunos acuerdos, no se ha podido levantar el bloqueo en su totalidad.

“Se pudo dar respuesta a los seis puntos, sin embargo desafortunadamente no terminó la reunión en buenos términos, el diálogo prácticamente fue infructuoso, se le aportaron, se le dieron las líneas de tiempo por parte de la autoridad municipal con cada uno de sus elementos y la autoridad departamental, se les dio celeridad en algunas coordinaciones, así mismo pues ellos desafortunadamente no advierten los avances en materia de la gestión”, indicó el secretario Hernández.

A su turno, el gobernador Juvenal Díaz Mateus aseguró que no se tienen recursos para avanzar en esta obra e insistió en que se pueda reactivar el cobro en el peaje de Rionegro para tener recursos para las vías secundarias.

“Hay que respetar y por las malas, nada, nosotros no funcionamos. Pongamos el peaje de Rionegro y ahí buscamos recursos para las vías secundarias como se había planteado, no me puedo comprometer a sacar recursos de donde no tengo. Son hechos sobrevinientes”, agregó el mandatario departamental.

Se espera que en un nuevo encuentro este martes 21 de julio se pueda llegar a un acuerdo con la comunidad y se levante el bloqueo en su totalidad.