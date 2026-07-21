Nueva convocatoria virtual SENA: 45 programas gratis en tecnología, software, moda y administración

SENA abre cursos GRATIS de contabilidad virtuales: requisitos y paso a paso para inscribirse

El Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA puso en marcha su tercera convocatoria virtual para este 2026. Desde el 21 y hasta el 24 de julio, la institución mantendrá abiertas las inscripciones para más de 27.000 cupos totalmente gratuitos en 45 programas de niveles tecnocios y tecnológicos en tecnología, software, moda y administración.

Según explicó el SENA, el proceso de inscripción se realizará a través de betowa.sena.edu.co, en su sección “Virtual”. La convocatoria permite la participación de los colombianos que estén dentro y fuera del país, así como de extranjeros con situación migratoria regular. También la institución promoverá la participación de poblaciones que incluyen a campesinos, personas con discapacidad, comunidades NARP, pueblos indígenas, mujeres y la población LGBTIQ+.

La oferta académica para esta nueva convocatoria es amplia y diversa. Entre los programas destacados con mayor demanda se encuentra:

Nivel tecnólogo

Los aspirantes pueden acceder a programas de vanguardia como Análisis y Desarrollo de Software, Animación 3D, Desarrollo de Videojuegos y Entornos Interactivos, Gestión Contable y de Información Financiera, y Coordinación de Procesos Logísticos, entre otros.

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Nivel técnico

En el caso del nivel técnico, las personas podrán encontrar programas prácticos como Programación de Software, Asesoría Comercial, Operaciones de Comercio Exterior, Patronaje Industrial de Prendas de Vestir y Control de Calidad en Confección Industrial.

Esta convocatoria no cuenta con horarios fijos, es decir, que los aprendices pueden organizar los estudios de acuerdo a sus tiempos y necesidades desde cualquier lugar.

¿Cuáles son los requisitos para aplicar?

Conviene mencionar que los requisitos de ingreso varían según el nivel formativo de cada persona. De acuerdo con el SENA, para los programas técnicos se requiere tener un mínimo de 14 años de edad, sin exigencia de título de bachiller. Por el contrario, para los tecnólogos es indispensable haber culminado la educación media y presentar los resultados de las pruebas Saber 11.

Cronograma oficial de la convocatoria virtual SENA

Las pruebas se aplicarán los días 28 y 29 de julio de 2026; para reclamaciones y reprogramaciones, las personas podrán hacerlo del 30 al 31 de julio.

Los resultados definitivos se publicarán el 10 de agosto de 2026, dando paso a la formalización de matrículas entre el 9 y el 18 de septiembre. Por último, el inicio de clases se llevará a cabo el 21 de septiembre de 2026.

Yecid Torres, vocero de la Dirección de Formación Profesional del SENA, destacó que esta formación virtual representa una oportunidad clave para que más personas desarrollen competencias laborales sin importar su ubicación geográfica.

LINK OFICIAL PARA CONOCER LOS PROGRAMAS

Las personas interesadas en consultar la oferta académica completa podrán hacerlo en el siguiente enlace, donde se detallan los nombres de los programas, la duración y otros aspectos para poder aplicar.

https://betowa.sena.edu.co/oferta?level=6&modality=V

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