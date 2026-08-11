Fabiana Blanco contó en La Luciérnaga cómo sobrevivió al doble terremoto en Venezuela

Tras el terremoto que se presentó a nivel nacional en horas de la mañana, La Luciérnaga, en su transmisión especial ‘Terremoto en Colombia’, tuvo como invitada a una joven que fue símbolo de supervivencia y esperanza en el vecino país de Venezuela, tras ser rescatada con vida luego de 32 horas entre los escombros del apartamento donde se encontraba, cuando se dieron los sismos de 7,2 y 7,5 el 24 de junio de 2026.

La sonrisa dentro de los escombros

En el inicio del relato, la madre de Fabiana, Karina Blanco, describió la situación que sobrellevó al enterarse de que su hija se encontraba dentro de la estructura de su apartamento, describiendo ella misma como “momentos desesperantes que la verdad no se les desearía a nadie”.

En el instante del doble terremoto, Fabiana se encontraba sola en su apartamento en el estado de La Guaira, situado en el décimo piso, que se derrumbó debido a la magnitud del movimiento telúrico.

Al recobrar fuerzas, se encontraba atrapada en los escombros, pensando que no llegaría a sobrevivir al encontrarse sin luz y sin esperanzas de poder salir de las ruinas de su casa.

Fabiana explicó que en el momento no sabía si se encontraba herida, al decir ella que sufrió un ataque de shock y que, según los doctores que le brindaron los primeros auxilios, se produjo por medio de la adrenalina que se encontraba en su cuerpo, que consecuentemente le permitió no sentir sensación de dolor alguno.

Luego de un momento, la joven evidenció, en el lapso en que se movía para intentar salir, que presentaba una herida considerable, reseñando la situación con las siguientes palabras:

“Lo primero que yo veo son mis piernas, goteando sangre y, cuando me veo mi pie izquierdo, tengo una herida de este tamaño más abierta (usa sus manos para dar contexto del tamaño de la herida), demasiada sangre que estaba pintando un escombro completo”.

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¿Cómo logró sobrevivir Fabiana Blanco entre los escombros?

Fabiana comentó que duró un día sin poder comer y que, mientras buscaba entre los escombros, logró encontrar alimentos, argumentando que oportunamente se situaba en el momento de la catástrofe en la cocina de su apartamento, pudiendo acceder ella a los víveres que se esparcieron dentro del lugar, permitiendo estos saciar el hambre.

En el transcurso de la emergencia, Fabiana no aceptaba la realidad de que su hogar hubiera sido destruido, agregando su preocupación por todas aquellas personas que, como ella, se encontraban desaparecidas, mencionando a sus familiares y vecinos, reflexionando ella en cómo lo perdió todo y que no había vuelta atrás ante la situación.

Fotografía de una bandera de Venezuela frente a un edificio colapsado por los terremotos del 24 junio, en La Guaira (Venezuela). EFE/ Ronald Peña R / Ronald Peña R Ampliar Fotografía de una bandera de Venezuela frente a un edificio colapsado por los terremotos del 24 junio, en La Guaira (Venezuela). EFE/ Ronald Peña R / Ronald Peña R Cerrar

¿Quién ubicó a Fabiana Blanco para su rescate?

Durante las labores de rescate en el edificio donde se encontraba Fabiana, una enfermera que se encontraba un piso arriba de donde se encontraba la joven en el momento del desastre natural, dio aviso a los rescatistas al afirmar que allí se encontraba una niña que se llama Fabiana y se encuentra con vida.

Los trabajos para recuperar a la joven de 12 años se tuvieron que realizar al día siguiente, al no tener electricidad ni las condiciones para poder buscarla.

¿Cómo se dio el milagroso rescate de Fabiana Blanco?

El rescate se dio gracias a los pedidos de auxilio que exclamaba Fabiana entre las ruinas, al escuchar ella previamente que gritaban su nombre en la distancia:

“Empiezo a escuchar mi nombre a lo lejos, FABIANA, pero a lo lejos. Ese Fabiana se fue acercando mientras yo gritaba auxilio y socorro, gritaba de todo”.

El rescatista logró ubicarla y, con la ayuda en conjunto de los organismos de emergencia, Fabiana pudo reencontrarse con su familia.

El testimonio de esta joven venezolana y su madre son pruebas de cómo la cooperación en las labores de rescate es clave para encontrar vidas dentro de los escombros; es por esto que es de vital prioridad en estos momentos mostrar solidaridad y empatía con aquellos que se encuentran desaparecidos y brindar apoyo ante la causa y necesidades.

Escuche la entrevista completa:

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