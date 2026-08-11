Defensoría del Pueblo activó plan de emergencia tras sismo: varias sedes presentan daños
Las sedes afectadas no estarán habilitadas para la atención presencial.
La Defensoría del Pueblo activó su Plan Institucional de Continuidad del Servicio y un plan de seguimiento a la respuesta institucional tras el sismo registrado este lunes, con el propósito de mantener la atención a la ciudadanía y acompañar a las comunidades afectadas.
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Como consecuencia del movimiento telúrico, las oficinas de las defensorías regionales de: Valle del Cauca, Risaralda, Quindío, Caldas, Antioquia, Chocó y Pacífico presentaron daños en su infraestructura, por lo que actualmente no están habilitadas para la atención presencial.
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Defensoría mantiene atención tras afectaciones por el sismo
La entidad informó que adelanta las verificaciones correspondientes para determinar las condiciones de sus sedes y definir los ajustes que sean necesarios en la prestación de los servicios. Estos cambios serán comunicados oportunamente a la ciudadanía.
La Defensoría señaló que, pese a las afectaciones, mantiene su compromiso con la protección y garantía de los derechos humanos de las comunidades ubicadas en las zonas impactadas por la emergencia.
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Acompañamiento a comunidades afectadas
Además, la entidad puso en marcha un plan de seguimiento a la respuesta frente a la emergencia sísmica, que contempla el acompañamiento a las comunidades afectadas y el apoyo técnico y operativo a las regionales ubicadas en los territorios impactados.
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También, aseguró que continuará haciendo presencia en las zonas afectadas y acompañando la respuesta de las instituciones, con especial atención a las necesidades de las personas y a la garantía de sus derechos.
Finalmente, la entidad expresó su solidaridad con las víctimas por el terremoto, así como con sus funcionarios y sus familias, quienes también sufrieron las consecuencias del sismo.
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La Defensoría reiteró que permanecerá atenta a las necesidades de la población mientras avanzan las acciones de respuesta y recuperación.