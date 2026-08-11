ICBF anunció acciones para proteger a niños y familias afectadas por el terremoto en Colombia

La directora general encargada del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Adriana Velásquez Lasprilla, entregó un balance sobre las afectaciones ocasionadas por el sismo y las acciones desplegadas por la entidad para proteger a niñas, niños, adolescentes y familias.

Ante la situación y el grado de afectación en 12 departamentos, la entidad está monitoreando cada uno de los efectos que dejó el desastre natural.

Asimismo, aseguró que la entidad activó la Mesa de Crisis, con la participación del cuerpo directivo misional y de apoyo, así como de las direcciones regionales, para reforzar la atención en los territorios. Para ello, dispuso más de 30 unidades móviles, acompañamiento psicosocial, alimentos de alto valor nutricional y equipos de Defensoría de Familia.

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En cuanto al balance, se reportan 113 unidades de servicio afectadas en los departamentos impactados. De estas, 76 corresponden a servicios de primera infancia y cinco a programas dirigidos a niños, niñas y adolescentes.

Además, se registraron afectaciones en 12 unidades de protección y responsabilidad penal, la planta de producción de bienestarina y 22 infraestructuras del ICBF, de las cuales siete se encuentran en estado crítico y presentan riesgo de colapso.

Velásquez señaló que, ante esta situación, la entidad debe tomar medidas contundentes para garantizar una atención reforzada a las familias y comunidades afectadas. También anunció el despliegue de alimentos de alto valor nutricional, en una presentación especialmente diseñada para atender situaciones de emergencia.

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Por su parte, el presidente Abelardo De La Espriella y el ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, presentaron un plan de choque que contempla subsidios para apoyar a las personas afectadas y facilitar su traslado a otros lugares, mientras se adelanta posteriormente la reconstrucción de sus viviendas.

El mandatario expresó su solidaridad con las víctimas y afirmó que, en este momento, el país necesita unión porque “es una sola bandera”. Además, designó un equipo de funcionarios del Gobierno para que, en coordinación con las autoridades departamentales y municipales, articulen las acciones necesarias durante las próximas horas.