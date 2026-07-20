Qué dice el artículo 172 del Código Sustantivo del Trabajo sobre día obligado de descanso semanal

El 15 de julio comienza la jornada laboral de 42 horas: estos son los cambios para trabajadores. Getty Images

En Colombia, uno de los derechos laborales fundamentales es el descanso semanal remunerado.

Este beneficio figura en el artículo 172 del Código Sustantivo del Trabajo (CST), el cual obliga a los empleadores a garantizar un día de descanso a sus trabajadores, con el propósito de proteger su bienestar físico y mental.

Esta norma, que fue modificada por la Ley 50 de 1990, contempla que todo empleador está obligado a conceder un día de descanso semanal remunerado, cuya duración mínima es de 24 horas continuas.

Esto dice el texto:

“Salvo la excepción consagrada en el literal c) del artículo 161 de esta ley, el empleador está obligado a dar descanso remunerado a todos sus trabajadores. Este descanso tiene duración mínima de veinticuatro (24) horas”.

¿El descanso semanal remunerado siempre debe ser el domingo?

No necesariamente.

La Ley 2466 de 2025 introdujo cambios al artículo 179 del Código Sustantivo del Trabajo para aclarar que las partes pueden pactar por escrito un día de descanso diferente al domingo. Esta misma norma también establece que, si no existe un acuerdo expreso, se entenderá que el descanso obligatorio corresponde al domingo.

Lo anterior significa que sectores económicos como el comercio, la salud, la hotelería, el turismo o la vigilancia, que comúnmente trabajan los fines de semana, pueden organizar turnos que asignen el descanso en otro día. No obstante, siempre se debe respetar el derecho del trabajador a disfrutar de un descanso semanal remunerado.

¿Qué pasa si el trabajador debe laborar en su día de descanso?

El Código Sustantivo del Trabajo también contempla excepciones para actividades que no pueden detenerse por razones técnicas, de servicio público o por la naturaleza de la labor.

En estos casos, al empleado se le puede pedir que trabaje en su día de descanso obligatorio. Cuando esto pasa, la ley ordena reconocer un recargo sobre el salario.

La reforma laboral de 2025 estableció que el recargo por trabajar en el día de descanso obligatorio se ha estado implementando de forma gradual de la siguiente forma:

Desde el 1 de julio de 2025 es del 80%.

Desde el 1 de julio de 2026 aumentó al 90%.

Desde el 1 de julio de 2027 será del 100 %.

¿El descanso semanal también es remunerado?

El artículo 173 del Código Sustantivo del Trabajo establece que el empleador sí debe pagar el descanso semanal con el salario ordinario de un día.

Esto, siempre y cuando el trabajador haya cumplido con su jornada laboral o que las ausencias hayan obedecido a una justa causa, como enfermedad, accidente, calamidad doméstica, fuerza mayor o decisión del empleador. Otro aspecto que precisa la norma es que los días festivos no interrumpen la continuidad del trabajo para que este derecho sea reconocido.

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